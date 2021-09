Steaua de la „Masked Singer România” are o poveste impresionantă, iar cei patru detectivi au fost puși în dificultate atunci când au ascultat-o. Concurenta a interpretat melodia „Bring me to life” de la Evanescence. Detectivii s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o.

Momentul a fost unul spectaculos și mulți se întreabă acum cine este Steaua de la „Masked Singer România”, sezonul 2.

„A fost o dată ca-n povești… A fost ca niciodată… Din rude mari moldovenești. O stea… greu încercată. Sunt cea mai mică stea din galaxia mea și nu sunt de fel căzătoare. M-am luptat mereu să-mi mențin strălucirea și mi-am dorit să descifrez tainele universului. De la o vârstă fragedă m-au pasionat științele exacte și ani-lumină am căutat să-mi deslușesc vocația și locul în spațiu.

Pe când era mică, străluceam timid, așa că am fost atrasă de luminile puternice ale scenei pe care am urcat cu emoție și cu speranța că mă voi vindeca de timiditate și de complexe. Rol cu rol, replică cu replică, articol cu articol, fan cu fan mi-am învins fricile și milioanele de muritori m-au ovaționat.

Am cunoscut succesul la un nivel la care nimeni din jurul meu nu a mai făcut-o, însă, așa cum știți, orice stea, oricât de puternică ar fi, este sortită pieirii. Așa că, de acolo, de sus, am căzut din cer.

De câțiva ani-lumină, strălucirea mea a pălit, iar cei care se hrăneau din reușitele mele au devenit din ce în ce mai puțini. (…) Am venit la Masked Singer, pentru că nu vreau ca vocea mea să rămână o enigmă. Vreau să mă întorc acolo unde îmi e locul: pe culmile succesului”, au fost indiciile despre Steaua de la „Masked Singer România”.

Cine este Steaua de la Masked Singer România

După ce a auzit o parte din indicii, INNA s-a dus cu gândul că ar fi vorba despre un bucătar, apoi s-a gândit la Maia Morgenstern. „Îmi pare că a avut un restaurant. O fi bucătar?!”, a spus artista.

Declarațiile Mihaelei Rădulescu au surprins pe toată lumea, după ce a mărturisit că se gândește că sub mască se ascunde Andreea Marin.

„Era un decor acolo, iar panourile semănau cu panourile de la «Surprize, surprize!» de pe vremuri. Mă duc cu gândul la vedeta din Moldova, care a avut o viață greu încercată, care a fost foarte sus. Andreea Marin, căci la ea mă gândesc, a fost pe culmile succesului. Nu uitați că Andreea are și studii muzicale. A făcut pian”, a spus Diva de la Monaco.

