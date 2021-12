„Dacă anul trecut au fost copiii la mine, am stat în casă, acum au fost la el și am zis așa: dacă nu sunt copiii cu mine, ce pot să fac, să stau în casă? Să mănânc, să mă uit la filme? Să gătesc?

Mi-am zis: stai că nu mai fac eu nimic! Prietena mea, Andreea, care are hotel și la Predeal, și la Sinaia, mi-a zis: «Vino aici, ce faci acasă? Să vezi ce mâncare am, ce…» I-am zis că vin, că oricum nu am făcut Crăciunul pe nicăieri. De obicei, ori trebuia să cânt, ori stăteam acasă”, a povestit Claudia Pătrășcanu pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Și am zis, dacă nu-s copiii, ce să fac singură, plec. Am stat acolo două zile. Atât am stat la munte. Nu prea mai aveam ce să fac, pentru că m-am speriat de atâta mâncare, jur, când am văzut atâta mâncare, ca la all inclusive…

Atunci am zis: «Gata, Andreea, am plecat acasă!» Mi-am zis: «Stop, mâine mă trezesc și plec»!

Plus că am considerat că m-am distrat suficient, dar am zis că dacă mai stau la Andreea încă două zile, mă nenorocesc! M-am speriat că mă îngraș, că la munte ce faci? Stai, mănânci, te odihnești, relax și cam atât”, a dezvăluit Claudia.

„De Revelion voi fi plecată cu copiii la munte, de pe 30 am luat cazare… Profit că o să cânt la munte, tot la prieteni acolo, la hotel, apoi mai rămânem încă două-trei zile, mergem pe pârtie, ne plimbăm.

Sper să putem ieși de acolo, că am înțeles că ninge foarte tare. Sper să-i pot duce și pe copii peste tot, pe la Brașov… Vreo trei-patru zile o să fiu cu ei la munte, că pe 10 încep școala”, a încheiat artista.

PARTENERI - GSP.RO „Bărbații trans distrug sportul” » Protest în SUA împotriva lui Lia Thomas, care bate record peste record în înotul feminin

Playtech.ro ȘOC! Beatrice Mahler aruncă BOMBA! Sute de mii de români au procedat greșit

Observatornews.ro Liliana a fost strânsă de gât de soțul ei, în timp ce se aflau în vizită la rude, în Dâmbovița. După ce a omorât-o, bărbatul a făcut accident

HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2021. Berbecii se agită prea mult și fără rezultate, din cauză că nu-și direcționează corect energia

Știrileprotv.ro Război între interlopii din Iași anunțat pe Facebook: “Noi venim cu furci, cu topoare, cu coase”. VIDEO

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat