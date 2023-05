Într-un clip postat pe canalul său de Youtube, Conchita Wurst reacționează la auzul melodiei României la Eurovision 2023, dă de înțeles că piesa îi trezește sentimente mixte. „Cred că e foarte drăguț, are imaginea aceasta de tocilar, care îmi place mult, dar sunt foarte curioasă ce spun versurile (cea mai mare parte a versurilor sunt în română – n.r.), pentru că simt că încearcă să ne transmită un mesaj…

Cu România am trecut prin toate stările. La un moment dat m-am gândit: «Este ridicol, nu înțeleg nimic!». Apoi am fost: «O, da, te iubesc!» Am trecut prin tot felul de stări, dar am ajuns la concluzia: «Nu știu exact ce am văzut, dar vreau să văd asta din nou»“, a spus Conchita Wurst, conform adevarul.ro.

Comentariile nu s-au oprit aici, Conchita Wurst l-a analizat și pe Theodor Andrei, reprezentantul de anul acesta al României la celebrul concurs internațional. „Este un interpret foarte bun, îmi place să îl privesc, are o voce extraordinară, da.

Piesa se potrivește, toată prestația este surprinzător de plăcut de privit”, a mai explicat Conchita. Și a continuat: „Mesajul este extraordinar” și „toată ciudățenia are farmec”, referindu-se la spectacolul pe care îl face pe scenă Theodor.

Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte țara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa „D.G.T. (Off and on)”. Artistul va intra în concurs din poziția a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

Cine e Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023

Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”.

De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului „Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului „Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon „Vocea României Junior” (2017) și concurent până la faza bootcamp la „X Factor” România (2020).

În prezent, Theodor Andrei e elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Dinu Lipatti. Pentru Eurovision 2023, artistul și-a compus singur piesa care i-a adus cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Liverpool anul acesta.

