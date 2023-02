Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”.

De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) și concurent până la faza bootcamp la X Factor România (2020).

Și-a compus singur melodia de la Eurovision 2023

În prezent, Theodor Andrei e elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Dinu Lipatti. Pentru Eurovision 2023, artistul și-a compus singur piesa care i-a adus cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Liverpool anul acesta.

Tânărul recunoaște că melodia sa, „D.G.T. (Off and on)”, a compus-o dintr-o joacă la început. „Piesa pune în scenă o poveste de dragoste unde rațiunea este în conflict cu instinctul, unde pasiunea și siguranța se duelează – o piesă despre o dragoste ce devine o dependență atât cu părțile bune și rele ale acesteia, cât și cu plăcerea de a te întoarce la ceva nociv, unde iubirea e pusă la pământ și adrenalina ia decizii, un rău necesar cu dragoste și tot ce înseamnă aceasta – pasiune, sex, lacrimi, zâmbete, copilărie, maturitate, încredere, riscuri, adevăruri și minciuni”, a declarat el într-un interviu pentru dailymagazine.ro.

Prima dată, Theodor Andrei a compus intrumentalul piesei, iar mai apoi s-a gândit la versuri. „A început ca o joacă – am început să fac instrumentalul piesei din plictiseală și apoi am început să tot adaug elemente și începea să îmi placă, iar după am început să scriu linii pentru refren. Am înregistrat refrenul în forma în care era atunci și am trimis proiectul prietenului meu, Luca De Mezzo, alături de care am scris cele 2 pre-chorus-uri și part C-ul piesei.

Am făcut toate astea 3 pe un apel video, iar apoi am scris singur prima strofă și am terminat în cursul unei săptămâni întregi instrumentalul piesei. Am trimis instrumentalul prietenilor mei Mikail Jahed și Luca Udateanu și am scris împreună cea de a 2-a strofă a piesei, în forma inițială – cea care este full în română – care se poate găsi pe albumul meu “FRAGIL” în duet cu Luca Udateanu”, a mai declarat el pentru aceeași sursă.

Și a continuat: „Pentru varianta de Eurovision am ales să fac strofa a 2-a în limba engleză pentru că am simțit că dă o dinamică frumoasă piesei și este printre puținele piese pe care le știu în care această combinație nu deranjează.

Desigur, am fost inspirat de 2 piese care mie îmi plac foarte mult, anume “De La Capăt (All Over Again)” – piesa cu care trupa Voltaj ne-a reprezentat în 2015 – care folosea, de asemenea, atât limba română, cât și cea engleză, și “Pe-o Margine de Lume” – superba piesă a lui Andrei Tudor, pe care au cântat-o Nico și Vlad Mirita în română și italiană la ediția din 2008 a Eurovisionului – de asemenea asta e una dintre piesele preferate ale mamei mele, am și cântat-o la un moment dat când eram mai mic”, a mai explicat el.

Cochetează și cu actoria

Pe lângă marea lui iubire, muzica, Theodor Andrei joacă și teatru. „Am multe proiecte în plan, voi avea încă 7 premiere la teatru anul acesta printre care -“Amadeus” de Peter Shaffer, “Îmblânzirea Scorpiei” și “Hamlet” de William Shakespeare, “O Floare de Zăpadă” – adaptare de Theodor Andrei și Julia Moraru după “Zăpezile de Altădată” de Dumitru Solomon, “Fară Soare”- adaptare după “Azilul de Noapte” de Maxim Gorki)”, a dezvăluit el în interviul pentru dailymagazine.ro.

Totodată, Theodor Andrei a scris și două proiecte de musical, pe care le va lansa anul acesta. „2 musicaluri scrise de mine și tânăra autoare Brianna Dociu – “Aripile Jos” – un musical inedit care pune în lumina problemele sistemului de învățământ din Romania și cum pot ele să ucidă artiști ; “Aici Începe Viața” (unul poveste, muzică, versuri și orchestrații, iar în celălalt doar partea sonoră)”, a mai dezvăluit el.

Tânărul a anunțat și lansarea viitorului său album, e vorba despre „ECHILIBRU”.

A participat la „X Factor”

În 2020, Theodor Andrei a participat la „X Factor”, unde i-a impresionat pe jurați cu talentul lui. El a interpretat piesa „If I Can Dream”, a lui Elvis Presley. Pe atunci avea părul scurt și purta ochelari de vedere, la fel ca acum.

În 2017 a mers la „Vocea României Junior”

Pe lângă toate concursurile la care a participat, pe unele le-a și câștigat, Theodor Andrei a mers și la show-uri televizate. În 2017 a participat la „Vocea României Junior”, unde a cântat mai multe piese, căci a ajuns până în semifinală.

Eurovision 2023 se va desfăşura în Marea Britanie, la Liverpool, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai 2022. România va intra în concurs joi, 11 mai, în prima parte din a doua semifinală.

