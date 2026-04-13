Conversația pe care Irinel Columbeanu a avut-o cu Mr. Pink. Ce propunere i-a făcut fostei sale soții, Monica Gabor

Pentru mulți, Paștele înseamnă familie, liniște și regăsire. Pentru Irinel Columbeanu, sărbătoarea din acest an are însă o altă încărcătură – una marcată de dor și de o realitate complet diferită față de anii în care trăia în luxul de la Izvorani.

Astăzi, fostul milionar își petrece zilele într-un cămin din Ghermănești, unde viața a devenit simplă și discretă, departe de opulența cu care era odinioară obișnuit.

Ușile azilului din Ghermănești s-au deschis, iar povestea lui Irinel Columbeanu a fost spusă din interior, într-un interviu acordat pentru emisiunea Cancan Exclusiv. Aici, printre alți seniori care își duc traiul în liniște, fostul om de afaceri a învățat să se adapteze unei vieți complet diferite. Zilele sunt mai calme, iar rutina este una simplă, fără extravagantele care îi defineau trecutul.

Chiar și în aceste condiții, legătura cu familia rămâne extrem de importantă pentru Irinel Columbeanu. Acesta a vorbit despre relația cu fiica lui, Irina, cea care îl mai sprijină din când în când. Dorul de cei dragi este resimțit mai intens în perioada sărbătorilor, când nevoia de apropiere și de căldură sufletească devine și mai puternică. „Mi-a mai trimis, da. Mă ajută cu ceea ce trebuie să plătesc la cămin, cu utilitățile”, a spus Irinel despre ajutorul primit de la fiica sa.

Irinel Columbeanu a invitat-o pe Monica Gabor la ziua lui

În mod neașteptat, Irinel Columbeanu a lansat și o invitație către fosta sa soție, Monica Gabor, dar și către partenerul acesteia, Mr. Pink. Fostul milionar a mărturisit că a avut o discuție cu omul de afaceri chinez despre fiica sa, Irina. „Am vorbit cu Monica, am rămas în relații de prietenie. Am vorbit lucruri care țin de Irina. I-am invitat și pe ea, și pe Mr Pink de ziua mea, pe 27 mai, să petrecem la Casa Doina. Încă nu mi-au oferit răspuns. (…) Am vorbit cu Mr Pink, în engleză. M-a sfătuit să o las pe Irina să o las să trăiască cu el și cu cei de acolo”, a mărturisit acesta.

