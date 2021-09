Astăzi, 13 septembrie, clopoțelul a sunat. Vedetele și-au însoțit copiii în prima zi de școală și i-au privit plini de emoție. Cu uniforme sau cele mai bune haine din dulap, copiii au pășit astăzi în noul an școlar.

Isabela, fiica Oanei Roman, a trecut în clasa I, iar fiica lui Petre Roman a lăcrimat atunci când a însoțit-o în curtea școlii, acolo unde a avut festivitatea de deschidere. „Fata mea a început clasa I și eu m-am emoționat până la lacrimi. Doamne ajută să îi fie bine”, a spus vedeta.

Elena Băsescu a fost alături de cei doi copii ai săi din căsnicia cu Syda. Sofia și Traian jr merg la o școală privată din București. Vedeta a postat pe una dintre rețelele de socializare fotografia cu copiii săi îmbrăcați în uniformă.

Și Cove și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Prezentatorul a anunțat că este prima zi de școală a băiatului său, dar și prima lui zi la PRIMA TV.

Anca Serea și Adi Sînă au fost alături de copiii lor la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Vedeta a anunțat că fiica sa, Sarah, a fost mutată de la o școală privată la una de stat, pentru că nu era pe aceeași lungime de undă cu colegii săi.

Fiul Elenei Gheorghe a trecut în clasa a III-a, iar vedeta a povestit că totul a fost pe fugă pentru ea în această dimineață.

„Clasa a lll a?

Timpul zboară, nu trece…

Nu știu când m-am trezit, când am avut timp să iau și flori și să ajung la timp, dar am reușit??

Mult succes tuturor în noul an școlar!”, a scris artista.

Carla și Vlad, copiii Mirelei Vaida, s-au întors la școală. Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” i-a însoțit la festivitate și le urmează un an cât mai bun, plin de rezultate foarte bune la învățătură. „Puii mei, mult succes în noul drum! Multă sănătate și succes și puilor voștri! Să fie cu multă liniște, bucurie și multă, multă sănătate pentru toți! Doamne ajută!”, a fost mesajul vedetei.

În calitate de mamă a trei copii cu vârste complet diferite, Ela Crăciun a avut o zi foarte emoţionantă, odată cu începerea noului an şcolar. Cu fiul cel mare aflat în prima sa zi de liceu, o fiică în clasa a III-a şi mezinul familiei pregătit să înceapă în curând şi el grădinița, emoţiile Elei Crăciun sunt lesne de înţeles.

„Anul acesta a fost totul pe repede-înainte şi am trăit cu impresia că s-a terminat foarte repede, chiar şi festivitatea Alesiei, care anul acesta începe clasa a III-a. Şi de această dată am fost plină de emoţii şi mi-am condus copiii spre noul an şcolar cu ochii plini de lacrimi. Cel mai greu îmi vine să cred că timpul a zburat practic şi că am deja un băiat de clasa a IX-a. Este un început nou pentru Alex, cu noi colegi şi profesori, aşa că abia aştept să vină acasă şi să îmi povestească totul despre această nouă experienţă. Sper să aibă o viaţă de licean frumoasă, de care să îşi aducă aminte cu drag atunci când va avea şi el copii”, a declarat Ela Crăciun.

