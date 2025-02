În vârstă de 42 de ani, Corina Caragea s-a alăturat echipei Pro TV în anul 2005. A fost selectată datorită abilităților sale de prezentare și a experienței acumulate anterior în media. Acolo, ea a devenit cunoscută ca prezentatoare a știrilor sportive, fiind cea care a adus o abordare proaspătă și carismatică la jurnalul de știri sportive, devenind rapid una dintre preferatele publicului.

Nu doar prin profesionalism a impresionat telespectatorii, ci și prin carisma sa. Impresionează la fiecare apariții pe micul ecran în ținute elegante, de fiecare dată fiind lăudată și pentru părul ei negru, foarte bogat și strălucitor.

Recent, Corina Caragea și-a schimbat tunsoarea, acum are breton. „Am încercat un breton 🙈 Vă place?”, și-a întrebat vedeta de la Pro TV fanii pe Facebook. Părerile au fost împărțite, unii au apreciat noul look al prezentatoarei de la Pro TV, în timp ce alții nu au fost așa de încântați.

„Și cu breton, și fără tot frumoasă!”, a comentat cineva. „Superbă! Bretonul întinerește”, a reacționat un alt fan. „Și cu breton, și fără breton ești super frumoasă, Corina! Dumnezeu să-ți dea multă sănătate!!”, a complimentat-o alt fan.

Alții nu au fost încântați de schimbarea ei de look. „Îți ia din farmec / zâmbet😔 Îți acoperă fața mult prea mult, îți ia din luminozitate”, a scris un fan, iar Corina Caragea a reacționat: „🤔”, a fost mesajul ei.

Cum își îngrijește Corina Caragea părul

Corina Caragea susținea în 2018 că toată lumea o întreabă care este secretul care o ajută să aibă mereu un păr atât de frumos. În cadrul unui interviu pentru unica.ro, prezentatoarea a mărturisit că face tot posibilul să nu-și încarce părul cu produse de styling, nu face schimbări bruște de look, dar folosește lunar și o mască naturală pe care și-o face singură acasă.

„E o moștenire genetică. Toată copilăria mea am fost tunsă scurt, băiețește și acum mă răzbun ca să spun așa. Are volum, are tot ce-i mai trebuie. Îi mai tund vârfurile. Încerc să nu îl încarc cu tot felul de produse. Am o mască pe care o fac, o dată pe lună, e super simplă: ulei de ricin, ulei de măsline, gălbenuș de ou, vitamina A, vitamina E, bitter suedez, o pun pe toată lungimea părului și pe rădăcină. Stau cu ele în cap, o oră sau cât pot.

Nu cred că există un produs minune, cred că ai nevoie și de vitamine. Un păr frumos la exterior este ajutat și din interior. Dacă tu nu dormi, nu te odihnești, dacă nu bei apă suficientă, dacă nu mănânci fructe, legume, nu cred că are ceva rezultate peste noapte. M-aș tunde scurt doar dacă părul ar fi deteriorat”, a spus Corina Caragea, pentru unica.ro.

