Povestea din spectacolul care are loc pe 4 martie 2026, la Sala Palatului din București, se desfășoară în anul 2088, după o apocalipsă digitală, într-o lume în care tehnologia a cedat, iar oamenii rămân esențiali.

Cu această ocazie, Cornel Ilie a stat de vorbă cu Libertatea despre spectacolul trupei Vunk, oferind detalii despre „Suflet digital”.

Libertatea: Cum ați luat decizia ca noul concert să aibă loc într-un viitor plasat în anul 2088?

Cornel Ilie: Ideea a venit din dorința de a privi prezentul dintr-o perspectivă diferită. Dacă îți imaginezi că ești în 2088 și te uiți înapoi la noi, parcă vezi mai clar ce contează și ce nu. Decorul futurist este, de fapt, un pretext pentru o conversație despre oameni, nu despre tehnologie.

Cum descrie prezentul trupei lansarea noului album Vunk și ce spune despre lumea în care apare?

– Albumul apare într-un moment în care lumea se schimbă foarte repede, mai ales din punct de vedere tehnologic, dar în același timp oamenii au aceeași nevoie de sens, de emoție și de conexiune. Cred că prezentul trupei este unul matur, în care suntem mai atenți la mesaj și la felul în care muzica noastră poate să spună ceva relevant despre perioada pe care o trăim.

După 31 de ani de Vunk, ce înseamnă longevitatea într-o industrie care se reinventează constant?

– S-au schimbat foarte multe lucruri: felul în care se lansează muzica, viteza cu care circulă, instrumentele pe care le avem la dispoziție. Ce a rămas este nevoia de a spune o poveste sinceră și de a ajunge la oameni. Și a mai rămas bucuria de a construi împreună, care pentru mine este esențială.

Platforma „Comunitatea 2088” invită oameni din diverse domenii să contribuie simbolic. Cum vezi rolul oamenilor în mesajul show-ului?

– Viitorul nu este construit de o singură categorie de oameni. Fiecare profesie, fiecare vocație contribuie la felul în care va arăta lumea. Ideea este să aducem în lumină oameni care gândesc, care construiesc și care pot să inspire.

Ce planuri mai ai pentru restul anului?

– Pe plan profesional vrem să ducem mai departe turneul și proiectele legate de „Comunitatea 2088”. Pe plan personal îmi doresc timp pentru familie și pentru lucruri care nu se văd neapărat din exterior, dar care contează la fel de mult.

