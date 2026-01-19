Concertul propune o experiență diferită de un show clasic, transformând scena într-un spațiu narativ în care publicul va descoperi treptat cum comunitatea și colaborarea înving izolarea.

Povestea din spectacol se desfășoară în anul 2088, după o apocalipsă digitală, într-o lume în care tehnologia a cedat, iar oamenii rămân esențiali. Muzica, prezența umană și atmosfera show-ului se împletesc pentru a spune o poveste despre renaștere și solidaritate. În plus, spectacolul va include și invitați surpriză, a căror prezență va adăuga un strat neașteptat de mister, transformând seara într-o experiență cu adevărat memorabilă.

De peste 30 de ani pe scena muzicală din România, Vunk este trupa inovației în rock-ul românesc. De-a lungul carierei, formația a semnat numeroase premiere: primul videoclip 3D, primul concert multimedia, un afiș realizat exclusiv din GIF-uri și primul videoclip filmat live pe Facebook.

Single-uri precum „Pleacă”, „Vino, du-te” (feat. Lidia Buble), „Vreau o țară ca afară”, „Așa și” sau „Numai la doi” au dominat topurile radio timp de săptămâni, consolidând statutul trupei ca reper al muzicii românești.

În anul 2018, trupa Vunk a devenit protagonista primului documentar al unui artist român, „Jur să spun adevărul”, iar prin tehnologie, show-uri spectaculoase și cântece cu mesaj profund, formația continuă să-și îndeplinească viziunea de a conecta oamenii, de a le aduce bucurie, încredere și speranță.

După concertul lor simfonic de la Sala Palatului din 2025, unde au interpretat pentru prima dată live piese orchestrale, Vunk a lansat „Se aude până la tine?”, un omagiu emoționant dedicat toboșarului Nicu Sârghea. Mai mult decât atât, 2025 a venit cu piese noi precum „Te aștept”, „Aleluia, mi-e bine!”, „2 vulcani” (colaborare cu Anastasia), „Parfum de îmbrățișare” (colaborare cu Eligarf) și „Scrisoare”.

