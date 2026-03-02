Înaintea spectacolului de pe 4 martie 2026, Cornel Ilie a stat de vorbă cu Libertatea despre ce se va întâmpla la Sala Palatului din București, dar și despre cum vede el evoluția industriei muzicale.

Mai mult decât atât, celebrul artist ne-a dezvăluit și ce face în momentele în care nu se află pe scenă sau în studioul de înregistrări.

Libertatea: La ce să se aștepte fanii care vin la spectacolul de la Sala Palatului din 4 martie?

Cornel Ilie: La un concert care este gândit ca o experiență. Va exista o poveste, vor fi invitați, momente de dialog și o atmosferă în care publicul face parte din spectacol, nu doar îl privește. Ca de obicei, ne dorim ca oamenii să plece de la concertul nostru mai tineri, mai senini, mai ușori decât au venit.

Mesajul central este „Timpurile se schimbă, oamenii rămân”. Ce înseamnă pentru tine această idee și cum vrei să fie percepută de spectatori?

Pentru mine înseamnă că, dincolo de toate schimbările, ceea ce ne ține ancorați sunt relațiile și întâlnirile reale. Mi-ar plăcea ca spectatorii să simtă asta chiar în sală: faptul că suntem împreună, în același loc, respirând aceeași emoție, conectați direct, fără ecrane între noi. Acolo se simte cel mai clar ce rămâne neschimbat.

Mi-aș dori ca oamenii să plece cu sentimentul acesta de conexiune reală, cu amintirea unei seri în care au fost parte dintr-un „noi”, nu doar dintr-un public. Pentru că, dincolo de orice schimbare, cred că puterea de a fi împreună este lucrul care ne definește cel mai mult.

– Folosește Vunk inteligența artificială în muzică?

– Suntem atenți la ce se întâmplă în zona asta și e clar că este o unealtă care va schimba multe lucruri. Dar, cel puțin pentru noi, emoția și experiența umană rămân punctul de plecare. Tehnologia poate ajuta, dar nu poate înlocui ce simte un om.

– Cum vezi relația dintre muzică, tehnologie și emoție în acest turneu?

– Tehnologia este decorul și instrumentul, emoția este conținutul. Dacă tehnologia nu servește emoției, devine doar un efect vizual. În turneul acesta încercăm să le punem în echilibru.

– Cum ascultăm muzica astăzi? Ce se pierde și ce se transformă în felul în care relaționăm cu muzica?

– Câștigăm acces și viteză, dar uneori pierdem răbdarea de a sta cu o piesă, de a o lăsa să crească în tine. Nu mai zic de un album… În același timp, apar alte forme de apropiere, de exemplu playlist-uri, recomandări, descoperiri rapide… Relația se schimbă, dar nevoia de muzică rămâne. Ne adaptăm!

– Când nu faci muzică, ce faci? Te uiți la filme și seriale, ai abonamente la platformele digitale?

Da, ca multă lume, urmăresc seriale pe platforme de streaming. Îmi plac poveștile bine scrise, indiferent de gen, mai ales cele care spun ceva despre oameni. „Seinfeld”, „Friends”, „Severance” și „The Studio” sunt câteva dintre serialele la care mă uit.

