„Absolut tot îmi iese extraordinar de bun. Orice grătar. Orice fel de mâncare. Dacă mănânci coastă de vită la tavă, în sos de bere neagră făcută de mine, mă visezi! (râde) Ți topește în gură”, spune Cornel. De obicei, Cornel Palade stă în bucătărie cam două-trei ore, iar când are musafiri, chiar mai mult. „Îmi place să gătesc tacticos. Bucătăria mă transformă (râde). Trăiesc emoția, îmi place mult. După mine, bucătarul are cea mai tare meserie din lume, abia apoi vine doctorul. Bucătarul e doctor pentru tine, pentru că te vindecă prin ceea ce îți dă să mănânci. Asta dacă știe într-adevăr să gătească”, mai spune el.

Ada, fiica sa, alături de care va urca pe scena de la Te cunosc de undeva!, îl asistă deseori în bucătărie și îl ajută la pregătirea legumelor. “Împreună stăm și la grătar, și la aragaz. Îi place cum fac ciorba de perișoare de rață a la grec, care se drege cu smântână, gălbenuș de ou și mărar, și care se acrește cu zeamă de lămâie. Iese o nebunie! Sau ciorba de coadă de vită. Adei îi place să stea cu mine, în bucătărie, învață multe lucruri”, mai spune el. Cornel Palade mărturisește că îi este destul de greu, la Te cunosc de undeva!

“Mie îmi place confortul și mi-am așezat în așa fel relațiile și viața ca să le am confortabile. Ori la Te cunosc de undeva! este un consum imens de energie, trebuie să stai, să ai răbdare. Eu n-am mai lucrat în gașcă niciodată. Am fost bomboana pe colivă mereu. Așa am fost noi doi, eu și Romică, numărul 1 mereu. Ori, în acest show, îmi este inconfortabil (râde). Sunt drăguț cu toată lumea, dar asta îmi cere uzură. Pentru Ada însă e un exercițiu extraordinar, iar pentru copilul meu merită să fac orice sacrificii. Acum trebuie să mă resetez și mi-e greu”, spune Cornel Palade

