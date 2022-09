VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„În primul rând trebuie să spun că nu am fost cel mai neputincios dintre concurenți. Și spun asta fiindcă mi s-a spus că acele cadre difuzate cu mine mă înfățișau mai ales stând sau tolănindu-mă în pat.

Or, vă mărturisesc că nu am stat în pat mai mult ca alții, ba chiar aș spune că am stat mai puțin ca alții, deși eram seniorul dintre cei aflați acolo”, a descris Cornel Palade pentru Impact.

„Nimeni nu știe că-mi petreceam o bună bucată din noapte căutând lemne de foc, ca să încerc să gătesc a doua zi. Eu sunt un gurmand din fire, așa că acasă mai fac și pe bucătarul.

Așa am ajuns să nu mai trec prin restaurante, fiindcă între ceea ce e scris pe lista de bucate și produsul cu care ești servit e o mare diferență. Însă acolo nu aveam ce să prepar. Primeai o mână de orez sau una de fasole și asta era totul. Nu tu sare, nu tu ierburi aromate. Absolut nimic!”, continuă Cornel Palade seria dezvăluirilor.

„Nu am negociat o sumă anume”

„Dacă vă spun că am avut parte de încercări teribile, sper să mă credeți! Nu e deloc ușor să dormi pe o saltea de burete care se udă când ți-e lumea mai dragă și se usucă foarte greu. Sau să umbli de colo, colo cu niște bocanci uzi, care atârnă de zici că tragi după tine vreo 20 de kilograme legate de picior.

De altfel, nu-mi amintesc să fi avut vreo zi în care bocancii să nu-mi fi fost uzi leoarcă. Toată lumea e obișnuită cu propriul confort, pe care a trebuit să-l dau uitării în perioada în care m-am aflat pe insula aceea!”.

Actorul Cornel Palade susține că nu l-a interesat partea financiară, atunci când a semnat contractul cu Pro TV.

„Partea financiară nu a avut pentru mine prea mare importanță. Nici măcar nu am negociat o sumă anume! Cât mi-au propus, atât am acceptat, fără niciun fel de negocieri suplimentare. Am ales să merg acolo din pricina caracterului meu de aventurier. De mic copil mi-am dorit să văd diverse locuri, așa că asta m-a ghidat și acum.

După două săptămâni mi-am spus că mi-am atins scopul, așa că mi-am asumat rolul de victimă. Mă gândeam că oamenii vor spune ceva de genul „Ia uite-l mă și pe boșorogul ăla, s-a dus să moară pe acolo!’.

Însă, la revenirea acasă, unde mi-a luat vreo două săptămâni să mă reacomodez cu toate cele, inclusiv cu fusul orar, am realizat că 99% dintre telespectatori au înțeles ce am făcut acolo și m-au simpatizat. A existat și un procent de oameni care m-au înjurat și m-au scuipat, dar le mulțumesc și lor fiindcă s-au uitat la emisiune!”, a încheiat Cornel Palade.

