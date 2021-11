Sâmbătă, Cristina și Denis Ștefan au botezat-o pe cea de-a doua fetiță. Micuța a primit numele Dominique Maria. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, evenimentul a fost unul restrâns, în familie, fără petrecere. Cristina Ștefan a postat pe una dintre rețelele de socializare mai multe fotografii de la botezul fetiței sale.

„Dominique Maria este creștină”, a scria soția lui Denis Ștefan pe Instagram. Delia, fiica cea mare a cuplului, a privit cu mari emoții momentul în care sora ei mai mică a fost botezată.

Cristina Ștefan a devenit mamă pentru a doua oară la începutul lunii septembrie. Pentru ziua cea mare, fosta Bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a optat pentru o rochie burgundy la care a asortat o pereche de pantofi stiletto nude.

Ce probleme a avut Cristina Ștefan înainte să rămână însărcinată

Bebelușa de la „Cronica Cârcotașilor” a dezvăluit că medicii i-au găsit o bacterie în sânge. Cristina Ștefan a ajuns de multe ori la spital în speranța că se va descoperi ce îi provoacă stările de rău din ultimii 8 ani.

„Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina. M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta. Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! ??♥️ Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere! ?”, a dezvăluit Cristina Ștefan pe contul personal de Instagram.



