Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Cristina Joia a vorbit în primul rând despre „Visuri la cheie”, emisiune care a revenit la PRO TV după o pauză de un an.

„Proiectul acesta a ajuns să îmi fie familie și mărturisesc că îmi era dor de tot ce este acest proiect, de echipă, chiar și de lucrurile care te pun sub presiunea de a face repede ceva, precum ziua în care amenajăm casa și totul este la limită, de munții de cutii cu obiecte, de pădurea de plante decorative, de momentele în care mâncăm opt oameni la o masă de patru, de momentele de joacă între noi și copiii din sat.

Pentru mine, «Visuri la cheie» mereu a însemnat șansa de a da o semnificație propriei mele existențe, dincolo de cariera de designer, o viață trăită doar pentru tine nu este suficientă. Acest proiect m-a făcut să simt că fac parte din ceva unic care aduce bucurie și schimbă vieți. Nicio zi nu seamănă una cu alta și mereu apar emoții și provocări noi.

Este ca o lecție a speranței, a răbdării și a credinței în binele din oameni, pe mine m-a făcut să privesc viața altfel și să fiu recunoscătoare pentru lucruri pe care înainte le credeam lipsite de importanță”, a spus Cristina Joia în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă s-ar vedea implicată și într-un alt proiect de la PRO TV, arhitecta de la „Visuri la cheie” a precizat că i-ar plăcea să apară la „România, te iubesc” sau la „Românii au talent”, dar își dorește să aibă și propria emisiune despre animale: „Nimeni nu-i al nimănui”.

„Da! Mi-ar plăcea tare mult «România, te iubesc» sau «Românii au talent». Și mai am un vis: pentru că iubesc foarte mult animalele, aș face o emisiune cu și despre animale și oamenii lor, pe care aș numi-o «Nimeni nu-i al nimănui»”, a încheiat Cristina Joia interviul pentru Libertatea.

