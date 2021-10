Situație neașteptată pentru Cristina și Georges la „Căsătoriți pe nevăzute”. „Cumva, am sperat că o să găsim o soluție”

Căsătoria poate fi de mai multe feluri, pentru Cristina și Georges pare a fi de scurtă durată. Astăzi, de la ora 21:30, într-o nouă ediție „Căsătoriți pe nevăzute”, cei doi vor primi vestea că sunt nevoiți să stea departe unul de celălalt. Cauza? O nouă propunere de muncă pentru George, care pare că o să-l țină pentru o perioadă departe de casă.

„Începusem să ne obișnuim unul cu celălalt și mi-aș fi dorit să nu se întâmple asta, să avem toată perioada asta pentru a vedea evoluția”, va spune Cristina.

Tensiunile între cei doi vor ajunge la cote foarte ridicate după ce Georges va lua decizia de a pleca pe vas, fără să se mai gândească deloc la experimentul în care a intrat, dar nici dacă îi va răni în vreun fel sentimentele soției lui.

„Aș zice că sunt ok, dar nu sunt. Nu mă încântă situația. Cumva, am sperat că o să găsim o soluție. Sincer, am tot sperat că o să se răzgândească, că o să se mai gândească la decizia pe care o ia. Vrei susținere din partea mea?

Ce susținere să-ți dau? Să-ți zic: du-te și fă-o? Nu înțeleg motivele pentru care el are nevoie de experiența asta. Focusul tuturor ar trebui să fie pe carieră, dar de ce te-ai mai implicat în toată treaba asta?

Acum mi se pare că ai tăiat-o. Și te aștepți să te susțin și să nu fiu ofensată!”, va recunoaște Cristina într-un moment de sinceritate.

