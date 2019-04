Cristina Spătar își reface viața. „Am un iubit”

Cristina Spătar a trecut peste perioada mai grea din viața sa și acum își reface viața. Artista are un nou iubit, după cum a declarat pentru click.ro.

Întrebată dacă și-a refăcut viața, Cristina Spătar a răspuns:

„Am un iubit. Toate fetele au un iubit, eu de ce să nu am?”.

Vedeta nu a dat, însă, mai multe detalii despre povestea ei de dragoste și despre bărbatul cu care este într-o relație.

Vedeta a mărturisit și că se pregătește să își facă o nouă operație estetică.

„De la stres, de la toate, mai luăm două-trei kilograme. Am burtă şi nu-i bine. O să apelez la o liposucţie ceva. Fac şi mult sport. Acum am o antrenoare, o fată, să vezi ce face cu mine! Dacă în două luni nu obţin rezultate, mai fac o operaţie. Eu sunt familiarizată. Am operaţii la sâni, la nas. Nu-i problemă. Forever!”, a afirmat ea.

După divorțul de Alin Ionescu, fostul său partener de viață, cântăreața Cristina Spătar a continuat să locuiască în vila acestuia, de dragul copiilor. Însă, situația s-a schimbat la sfârșitul anului trecut, când artista a fost nevoită să părăsească vila din Crevedia pentru a se muta cu chirie împreună cu cei doi copii ai săi, Aida și Albert. Aceasta stă în prezent într-un apartament cu două camere, pentru care plătește o chirie de 300 de euro pe lună. După plecarea Cristinei Spătar din vilă, fostul partener de viață al acesteia a înlocuit-o cu o brunetă. Este vorba despre o tânără pe nume Larisa Tănăsoiu, despre care se spune că ar fi noua iubită a omului de afaceri Alin.

