Cine i-a luat locul în vilă Cristinei Spătar. Fostul soț al artistei s-ar iubi cu fostă asistentă TV

După divorțul de Alin Ionescu, fostul său partener de viață, cântăreața Cristina Spătar a continuat să locuiască în vila acestuia, de dragul copiilor. Însă, situația s-a schimbat la sfărșitul anului trecut, când artista a fost nevoită să părăsească vila din Crevedia pentru a se muta cu chirie împreună cu cei doi copii ai săi, Aida și Albert. Aceasta stă în prezent într-un apartament cu două camere, pentru care plătește o chirie de 300 de euro pe lună.



Potrivit click.ro, în vila fostului partener de viață al Cristinei Spătar s-a mutat deja altcineva. Este vorba despre o brunetă pe nume Larisa Tănăsoiu, despre care se spune că ar fi noua iubită a omului de afaceri Alin.

Larisa a pozat sexy în curtea vilei, dar și în fața șemineului din fosta locuință a Cristinei Spătar. Fotografiile au fost postate pe Instagram de presupusa iubită a lomului de afaceri Alin Ionescu.

Despre Larisa Tănăsoiu, presupusa iubită a lui Alin Ionescu se știe că nu este străină de lumea showbiz-ului, ea apărând, în trecut, la „Un show păcătos”, emisiunea moderată de Dan Capatos la postul de televiziune Antena 1. Larisa este model și ar fi fost curtată și de Speak.



Alin Ionescu s-ar mai afișat cu Larisa și în trecut. În vara anului 2016, Alin Ionescu ar fi plimbat-o pe brunetă cu șalupa la Snagov, în fața copiilor săi.



„Faptul că ies la restaurat nu înseamnă că înşel. Eu apar într-o poză pe o barcă cu mai mulţi oameni şi este o fată. Se scrie că este o relaţie a mea… Nu mă interesează, nu am cum să fiu afectat. Mai spune lumea că eu sunt omul negru. Nu mă interesează acest subiect. Am mai fost filmat. Eram singur şi râdeam. Un om care e în momente de genul ăsta, el cu el, e mai supărat, eu nu sunt. Sunt ok psihic, sunt bine. Dacă alegerea ei este să meargă mai departe şi îi face bine în carieră, este problema ei. Eu nu-mi doresc să apar, dar ea vrea. Orice apariţie a noastră împreună înseamnă apariţii în presă.

Eu încerc să ies fără ea. Viaţa mea acum este 50 la sută schimbată pentru că consider că mai sunt şi eu important. Până acum un an şi jumătate eu nu am existat. Şi familia m-a dezamăgit. Pornind de la Cristina şi familia mea, ea a făcut multe greşeli. I le explic şi eu, şi alţii. E greu să le înţeleagă când eşti setat că tu ai dreptate. Comportamentul nostru şi reacţia noastră la anumite greşeli sunt mai grave decât greşeala în sine. Asta este problema”, spunea Alin Ionescu în 2016.

Citește și: OPINIE/ Blocuri și vile pe ruinele cetății Tomis! Primăria Constanța vrea să transforme cea mai frumoasă zonă de promenadă într-un cartier de nababi