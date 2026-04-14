La scurt timp după această reuniune, Rareș Cojoc a ales să plece într-o vacanță în Grecia, alături de fiul său cel mare.

„Vacanță scurtă. Doar noi doi”, a scris Rareș pe o imagine din Grecia. Andreea Popescu a rămas în România, ocupându-se de ceilalți doi copii. Aceasta locuiește în prezent într-un apartament în care s-a mutat după despărțire.

Deși nu mai formează un cuplu, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis că vor rămâne o echipă atunci când vine vorba despre copii. Vedeta a subliniat că este extrem de important ca cei mici să nu resimtă negativ separarea părinților. Cei doi le-au explicat copiilor că divorțul nu are nicio legătură cu ei și că vor rămâne mereu o familie, chiar dacă relația lor s-a schimbat.

„Noi nu ne-am despărțit de copii, ei au înțeles și le-am explicat că vom fi întotdeauna o familie pentru ei. E foarte important să înțeleagă că divorțul nu are legătură cu ei. Părinții mei au divorțat, însă nu m-a traumatizat divorțul în sine, ci relația dintre ei doi, care era una toxică, din păcate.

Și atunci, eu, având experiența asta, fiind destul de mică atunci când s-a întâmplat, am știut cumva cum să abordez situația și i-am explicat și lui Rareș cum ar trebui să facem. Trebuie să știm să gestionăm foarte bine situația pentru copii. Ei nu trebuie să simtă ruptura dintre mine și el, pentru că noi vom rămâne mereu o familie pentru ei”, a declarat Andreea recent.