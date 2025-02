Luna februarie e încărcată pentru cântăreața Andra, care a pornit în turneu. În urmă cu câteva zile, cântăreața a plecat din România cu destinația Canada, unde susține trei concerte cu casa închisă pe 12, 13 și 15 februarie.

Când a ajuns acolo, marea artistă a avut parte de o primire neașteptată, campionul Lucian Bute a întâmpinat-o. Întâlnirea lor a fost una de excepție, s-au îmbrățișat sub privirile tuturor, bucuroși de revedere.

„Am ajuns în Canada și abia aștept să ne vedem la concerte! Bucurie mare să mă revăd cu campionul Lucian Bute – ne leagă multe amintiri, inclusiv momentul special când i-am cântat imnul țării la unul dintre meciurile lui de box! Mâine mi-a spus că va fi în primul rând la concert. Abia aștept! ❤️”, a dezvăluit Andra pe rețelele de socializare, unde a arătat un video cu revederea cu Lucian Bute.

În cadrul clipului postat e și momentul când Andra i-a cântat imnul lui Lucian Bute, care a făcut acum și câteva dezvăluiri despre cântăreață. „Când am văzut că vine azi în Canada, am zis că trebuie să merg să o văd, nu am mai văzut-o… Mâine vom fi prezenți, vom aplauda, ne vom distra, vom fi foarte mândri, sunt convins”, a spus Bute, care azi va asista la concertul Andrei.

„Abia aștept să cântăm împreună cu românii din Canada!”, a mai transmis cântăreața înainte de seria ei de concerte.

Cariera de succes a Andrei

Andra Măruță, în vârstă de 38 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră impresionantă, la care a contribuit masiv tatăl ei. Vedeta povestește cum a ajutat-o acesta la început de carieră și mulți ani după.

Andra a făcut dezvăluiri despre cum a ajutat-o tatăl ei în carieră. Fără implicarea acestuia, viața artistei ar fi putut să fie total diferită în ziua de astăzi. Andra a recunoscut că dacă nu ar fi avut parte de sprijinul tatălui ei, Alexandru Mihai, nu crede că ar fi ajuns o cântăreață atât de cunoscută. „Eram un copil… Mie mi-a plăcut să joc fotbal, mi-a plăcut să mă joc și cu păpușile, mi-a plăcut să merg la cântări. Atâta viață aveam în mine, cred că am fost cel mai energic copil din familie. (…)

Eu mi-am dorit. Trebuie să îți și dorești. Să și muncești pentru asta. Mi se pare că nu e suficient să fie doar talent, iar eu nu pot să spun că zace în mine chestia asta. Că îmi place să muncesc, dar am avut un tată extraordinar, îl am, care și în ziua de astăzi spune: «Ce piesă scoți? Dă vocea un pic mai tare și un pic de efect». Adică tot se implică și când zic să mă lase. Dar să știi că tata știe. Datorită lui am ajuns astăzi aici pentru că dacă nu, cine știe unde eram, cântam probabil tot în Câmpia Turzii.

El este cel care mi-a schimbat viața. A fost un pic poate prea exigent, dar dacă nu era așa, nu ajungeam aici”, a povestit Andra în podcastul Lucruri Simple, moderat de Horia Brenciu.

