Oana Monea a plecat în vacanță, în Barcelona. Ispita de la Insula iubirii a postat pe Instagram câteva imagini în costum de baie și câteva imagini dintr-unul din locurile pe care le-a vizitat. Fanii de pe contul de socializare au felicitat-o pentru felul în care arată. Blonda și-a etalat mândră silueta într-un costum de baie din două piese.

Oana Monea se numără printre cele zece ispite feminine care participă la „Insula iubirii”, sezonul 6. Are propria afacere și își dorește să găsească în show-ul de la Antena 1 un bărbat șarmant lângă care să evolueze.

Oana Monea spunea că a învățat să nu mai pună la suflet răutățile celor din jur. „Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice «Babă», «Ești bătrână».

Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe… Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta”, spunea Oana Monea, pe TikTok.

