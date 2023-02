De curând, invitat fiind în emisiunea online „Duet cu Alexandra Ungureanu”, Radu Ștefan Bănică a mărturisit că în copilărie, el nu își dorea să devină actor, ci voia să fie cântăreț, să urce pe cele mai mari scene. Auzind acestea, tatăl lui a intervenit și l-a redirecționat spre actorie.

„Cântam singur! Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni”

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea.

Am făcut pian 10 ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu, conform wowbiz.ro.

Tânărul a și povestit cum a fost prima experiență pe scenă, alături de tatăl său, când au cântat împreună. Totul s-a întâmplat la Sala Palatului din București, la unul dintre concertele de Crăciun. „Mi-am dat seama că hopa… de acum ar cam trebui să fiu atent. Eu mereu am fost atent, în primul rând din respect față de familia mea, de numele pe care îl port. N-am avut nicio abatere, mereu am avut grijă.(…)

Prima dată când am cântat cu tata a fost la Sala Palatului. Aici e foarte amuzantă povestea, pentru că el a vrut să îl acompaniez cu pianul. Mi-a luat mult curaj să îi zic dacă n-ar vrea să cântăm. Mi-a zis bine, hai, cântă. El e pus pe treabă, e foarte profi. Nu mă lua ca fiul lui, ci ca pe un coleg. Nu mai am teama că dacă se implică există comentarii, pentru că ele există mereu, o să spună că m-a băgat, că m-a scos, dar eu îi spuneam abia după ce luam castingul”, a mai mărturisit Radu Ștefan Bănică.

În ce piese de teatru joacă Radu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică e în ultimul an la UNATC. Pe lângă facultate, el se concentrează și la alte proiecte. „Am un spectacol nou, joc în O noapte furtunoasă (de I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru Naghy, ce este găzduit de Teatrul Naţional Bucureşti, n.r.).

Şi la Operetă joc într-un musical un rol principal (este vorba despre HeartBeat – The Musical). E un musical scris de la zero, muzică şi text, de Eduard Petru Jighirgiu, în care se cântă în proporţie de 99%”, a spus el, care e și jurat într-o emisiune cu copii, la TVR 1. Tânărul actor a mai apărut la TV, el a fost concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1.

Totodată, Radu Ștefan Bănică, 21 de ani, și-a deschis prima afacere, în ianuarie 2022. Are o cafenea în București.

