La 20 de ani, Andreea Bostanica, originară din Republica Moldova, e cântăreață și creator de conținut pe rețelele de socializare, unde se laudă cu o comunitate de milioane de urmăritori. Clipurile realizate de ea des stârnesc controverse în mediul online, fie are unboxing-uri de zeci de mii de euro, cu genți, pantofi, bijuterii și haine, fie impresionează cu florile primite.

Cum a apărut Andreea Bostanica cu trandafirii la piață

De curând, Andreea Bostanica a primit 2.000 de trandafiri de la iubit. S-a filmat în diverse ipostaze cu florile, acasă, însă apoi a făcut un gest neașteptat. Și-a umplut portbagajul mașinii Mercedes cu trandafiri, pe care i-a dăruit femeilor pe care le-a întâlnit, una dintre ele chiar s-a și închinat când a văzut-o.

„Nu este doar despre a primi, este și despre a dărui. Așa cum pe mine m-au făcut foarte fericită florile pe care le-am primit, am vrut să dau puțin din această fericire mai departe”, a scris ea în dreptul unui clip video postat pe TikTok, care are deja 1,3 milioane de vizualizări pe TikTok,

Îmbrăcată într-o ținută albă, cu o haină de blană naturală albă și o geantă Louis Vuitton, Andreea Bostanica a ajuns și la piață, unde a dăruit trandafiri roșii femeilor. Nu s-a ferit și s-a îmbrățișat cu toate doamnele.

Pe TikTok, fanii au felicitat-o pentru gestul ei. „Nu sunt eu fan, dar aici mi-ai placut. Bravo”, „Cum să nu te iubim când tu ai un suflet așa blând”, „Și lumea o crede rea, nu judecați o carte după copertă”, „Aici o parte mai sensibilă, de apreciat”, au comentat urmăritorii ei pe TikTok.

Cine e iubitul Andreei Bostanica

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bostanica a rupt tăcerea și a spus că de la iubit primește trandafirii în număr impresionant. S-a speculat că se iubește cu un bogat arab, însă nu e așa.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostanica, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.

Vedeta nu i-a dezvăluit identitatea iubitului, însă a spus mai multe amănunte despre el. „Nu e TikTok-er, nu are social media. Are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de trei ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni”, a mai zis tânăra de 20 de ani.

