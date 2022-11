De câțiva ani, Carmina are o relație cu un băiat pe care îl cunoaște încă din copilărie. David locuiește în Arad, acolo unde a stat și fiica prezentatorului alături de mama ei, Ami Teiceanu. Momentan, Carmina Vârciu nu are planuri de căsătorie sau de copii, ci lasă lucrurile să funcționeze de la sine.

„Relația cu iubitul meu nu va fi dificilă, pentru că noi tot timpul am fost așa de mici, adică ne-a obișnuit cu chestia asta, că n-am putea să fim nonstop împreună, având în vedere că eram mici, nu era ok. Îmi place de tine de la distanță, chestii de copii și acum, cu timpul, ne-am maturizat amândoi, ne-am obișnuit și avem încredere unul celălalt și comunicăm zilnic. Adormim nopțile pe FaceTime la telefon. Adică suntem apropiați, de la distanță.

Nu știu ce va fi pe viitor. Dacă ar fi să mă întorc la Arad, m-aș întoarce când aș fi bătrână, să-mi cumpăr o casă acolo undeva frumos și să stau efectiv, dar nu știu. Momentan nu-mi place să-mi fac planuri. Nu cred că o să vină el aici pentru că nu-i place Bucureștiul. Am avut noroc pentru că noi suntem foarte similari.

Nu ne place să ne facem planuri. Peste 5 ani ne căsătorim, peste 8 ani facem copiii. Mie îmi place să mă surprindă viața, nu-mi place să mă gândesc eu la ce va fi și așa și el. Momentan vreau să termin facultatea, având în vedere că mai am un an. Vreau să mă axez pe ce înseamnă carieră și ce am eu de făcut și după aceea ne gândim la căsătorie, copiii. Nu consider cu un act mă ține pe mine legată de cineva”, a declarat Carmina Vârciu pentru Fanatik.

„Nu am vrut niciodată să fie ca tata”

Despre Liviu Vârciu se știe că are un simț al umorului foarte bine dezvoltat, iar fiica lui a povestit cum a avut loc întâlnirea tatălui său cu David. Carmina nu și-a dorit ca iubitul ei să fie precum tatăl său.

„Mama știa, după scurt timp a aflat și tata, pentru că a fost la banchetul din clasa a VIII-a și i l-am prezentat. Lor le place mult de David. E un băiat chiar foarte de treabă pentru ei. E respectuos, adică are toate calitățile pe care un părinte și le-ar dori pentru fata lor.

Când l-am cunoscut pe David avea părul lung aproape până la umeri și nu știu, îmi plăcea mie așa. Cred că era o chestie psihologică. Avea părul asemănător cu vremurile când tata era în L.A. și era melodia aia gen cu părul, cumva cu o șuviță pe ochi. Cred că a trezit acolo în interiorul meu ceva, dar de la șuvița aia de păr am ajuns până aici.

Când l-a văzut tata prima oară a zis: «Cine mă, pletosul ăla?». Nu am vrut niciodată să fie ca tata, dar mi-am dat seama în timp, dar nu pot să caut ceva după lipsurile mele. Nu mai știu cum gândeam când aveam 13 ani, dar probabil era ceva acolo”, a povestit Carmina.

