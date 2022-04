De aproximativ 11 ani de zile Puya e căsătorit cu Melina. Nicio secundă nu s-au gândit la despărțire, dimpotrivă, relația lor e mai strânsă pe zi ce trece. A avut și câteva secrete cu ajutorul cărora căsnicia lor a funcționat bine. „Prin înțelegere reciprocă, în primul rând. Și pentru faptul că nu am stat mereu acasă.

Dacă stai mereu ochi în ochi, atunci te cerți. Ca să îți fie dor de cineva, trebuie să mai și plece. Fiecare trebuie să își vadă de treaba lui, iar apoi să vă întâlniți într-un punct comun. O căsnicie bună este și un dar de la Dumnezeu, depinde pe cine nimerești, nu știi niciodată 100%. Aici s-a întâmplat să fie o întâlnire fericită”, a explicat el.

Întrebat cum le educă soția pe fetițele lor, Puya a mărturisit: „Ele fiind toate fete, mama discută mai multe lucruri cu ele. În general, le învață să fie independente, să aibă încredere în ele, asta este foarte important. Depresia este boala secolului, iar atunci când începi să gândești prost despre tine, atunci toate chestiile se acumulează și este greu să mergi mai departe. Este foarte important să ai încredere în ceea ce faci, pe lângă cunoștințele de fizică, matematică, chimie. Trebuie să știi să treci peste eșecuri, până la urmă”.

Totodată, cântărețul a povestit și cum a ajuns la preot, cum a fost sfătuit să își găsească sufletul pereche. El și-a spus și părerea despre cum o relație de iubire trebuie menținută. „În primul rând trebuie să ți le dorești. Eu tot timpul asta am căutat, să am o fată cu care să merg la restaurant, să merg cu ea de Paște la mama acasă, să pot să o prezint prietenilor mei și să nu îmi fie rușine. Mi-am dorit mereu să am o fată de acest gen, să pot să zic: „Ea este o doamnă”.

Este interesant să exersezi până la un punct, dar nu te împlinește, din punctul meu de vedere. La un moment dat, când m-am dus la preot și m-am spovedit, i-am spus: „Nu știu ce se întâmplă că întâlnesc numai‚ vagaboande”. El s-a uitat la mine și mi-a zis: „Păi, normal, că pe cele cuminți nu le bagi în seamă”. Atunci mi s-a aprins un beculeț, pe cele cuminți nu prea le băgam în seamă, că mă plictiseam repede. Dacă ai răbdare și cauți și altceva în afară de seara respectivă, atunci e posibil să găsești”, a încheiat el.

