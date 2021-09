Familia Oțil este în culmea fericirii de când în viața lor a apărut bebelușul. Gabriela Prisăcariu a născut vineri seară un băiețel perfect sănătos, iar astăzi proaspăta mămică se externează. Pe una dintre rețelele de socializare, soția lui Dani Oțil a făcut primele declarații și a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase pe care le-a primit

„Am reușit să mă dezmeticesc puțin și profit de faptul că bebe este la ultimul control înainte de plecare. Astăzi ne externăm. Mergem acasă și abia aștept. Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele. Nu mă așteptam să fie atât de multe. Pentru că am primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin cum a decurs toată nașterea”, a fost mesajul proaspetei mămici.

Gabriela Prisăcariu a născut prin cezariană

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a anunțat că a născut prin cezariană și nu a vrut să spună motivul pentru care nu a născut natural, considerând acest subiect mult prea intim.

„Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit Gabriela Prisăcariu.

Acum, soția lui Dani Oțil pare că se simte foarte bine și este într-o formă bună. Gabriela Prisăcariu nu s-a îngrășat foarte multe pe parcursul sarcinii, astfel că îi va fi foarte ușor să-și recapete silueta.

