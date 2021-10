În urmă cu trei luni, Denise Rifai făcea dezvăluiri despre iubitul ei în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici. Prezentatoarea, în vârstă de 35 de ani, spunea în august că există un bărbat în viața ei și că a suferit mult din dragoste. Despre iubitul ei spunea „este foarte deștept, are răspuns la toate întrebările mele”.

Recent, vedeta de la Kanal D a fost întrebată din nou despre viața sa amoroasă, însă a preferat să evite răspunsul acestei întrebări. „Referitor la viața mea privată, ce pot să spun este că mă aflu în echilibru. Mă simt perfect și îmi doresc să țin acest aspect doar pentru mine, tocmai pentru că e vorba de viața mea intimă. Știu că mă înțelegeți și vă mulțumesc mult pentru asta”, a declarat Denise Rifai pentru CANCAN.

Pentru ea, bărbatul ideal este cel foarte inteligent, care îi oferă acel sentiment de siguranță. Denise Rifai nu se ferește să spună că deși este o femeie foarte puternică și pragmatică, ea are nevoie de afecțiune și tandrețe din partea partenerului. Printre preferințele sale, prezentatoare recunoaște că îi plac bărbații blonzi cu ochii albaștri.

„În primul rând trebuie să fie foarte inteligent, să îmi dea acel sentiment de siguranță, de încredere că voi avea alături de mine un partener în orice situație ne va aduce viața. Sunt o femeie puternică, pragmatică, dar în același timp am acea latură sensibilă care are nevoie de tandrețe, de atenție, de afecțiune. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri, am avut această sensibilitate pentru tipologiile nordice”, a mai spus realizatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” pentru sursa mai sus menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce face Denise Rifai în timpul liber

Denise Rifai spune că gătitul nu este punctul ei forte, însă știe foarte bine să spună altcuiva ce gust ar vrea să aibă un anumit preparat. Prezentatoarea de la Kanal D se relaxează de fiecare dată când are timp liber și alege să facă activități care îi dau o stare de bine.

„Atunci când am timp liber, îmi place să stau cu prietenii la o cafea, să povestim vrute și nevrute, să nu avem niciun fel de presiune. Mă relaxez ascultând muzică, dansând prin casă. Fac și mult sport, alerg prin parc. Echitația este un mod de relaxare foarte plăcut pentru mine, ador caii și mă simt liberă în compania acestor ființe atât de puternice și grațioase”, a mai spus aceasta pentru CANCAN.

Citeşte şi:

Anamaria Prodan, despre zvonurile că ar avea o relație cu Dan Alexa: „Dacă eu te bat, sunt cu tine?”

Prima imagine cu chipul băiețelului Andreei Ibacka și al lui Cabral. Namiko nu este geloasă pe fratele ei

De ce nu are Marian Râlea copii. Actorul nu s-a căsătorit niciodată

PARTENERI - GSP.RO Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”

Playtech.ro BOMBĂ! Vicor Ponta, mesaj pentru români, din spital: 'Ar fi o lașitate din partea mea să tac'

Observatornews.ro Detalii tulburătoare despre violul dintr-un tren de navetiști din SUA. Pasagerii au filmat cu telefoanele 40 de minute calvarul femeii, însă nu au intervenit

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2021. Fecioarele caută stabilitate, mai ales când planurile lor atârnă de un fir de ață

Știrileprotv.ro O chelneriță a izbucnit în lacrimi când a văzut bonul. Ce i-a scris o femeie care a refuzat să lase bacșiș. VIDEO

PUBLICITATE Cum cureți și cum dezinfectezi corect fiecare cameră din casă. Acum poți face asta rapid, simplu și fără clor