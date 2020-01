De Livia Lixandru,

Cântăreaţa spune că decizia despărţirii a fost una bună şi este convinsă că va găsi, mai devreme sau mai târziu, omul potrivit cu care să aibă o căsătorie fericită.

„Eu sunt o familistă convinsă și pentru că am avut întotdeauna lângă mine familia închegată și părinții mei nu au divorțat, nu au avut nicio treabă cu despărțirile în viață, întotdeauna mi-am dorit să am o familie și de aceea am și încercat asta și mi s-a părut că poate am găsit-o la momentul potrivit.

Cred în continuare în căsnicie, îmi doresc foarte tare și las viața să mă surprindă. Așa cum spuneam, cred că pentru fiecare, că e mai devreme, că e mai târziu, există o jumătate!’, a declarat Elena Ionescu pentru Ciao.ro.

Elena şi Dragoş au un băieţel de trei ani, Răzvan, care a venit pe lume pe 3 august 2018.

