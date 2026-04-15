Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”

Recent, Codruța Filip și-a făcut curaj și a vorbit public despre „minciuna” în care a trăit timp de 8 ani, însă fără a dezvălui concret motivele separării.

Spre deosebire de artistă, care a scos la iveală amănunte uimitoare din căsnicia ei, Valentin Sanfira a preferat să tacă, lăsând loc de interpretări. Acum, la scurt timp după ce o femeie i-a lăsat un comentariu pe contul de socializare, interpretul i-a dat replica.

Totul a pornit după ce o femeie a lăsat un comentariu la una dintre cele mai recente postări ale sale de pe YouTube, mesaj care nu a trecut neobservat. Aceasta l-a acuzat că ar fi avut un comportament nepotrivit și că a călcat în picioare sufletele celor apropiați.

„Da, să ne bucurăm de viață, că e doar una!!! Dar nu călcând în picioare sufletele altor persoane!!!!, a fost comentariul unei doamne.

Valentin Sanfira i-a răspuns imediat femeii care l-a criticat public. „Se pare că dumneavoastră dețineți adevărul suprem. Cu siguranță aveți o viață fără pată și acum împărtășiți cum ar trebui să trăiască și alții. Felicitări și aștept să mai aduceți în comentarii păreri despre viața mea privată”, a fost mesajul lui Valentin Sanfira.

După despărțirea de Codruța Filip, Valentin Sanfira pare că a ales o metodă proprie de a trece peste această perioadă agitată: o escapadă exotică, departe de România și de agitația mediatică.

În timp ce fosta sa parteneră a ales să petreacă Paștele într-un cadru tradițional, acasă, alături de familie, Valentin Sanfira a schimbat complet registrul. Artistul a plecat tocmai în Thailanda, mai exact pe spectaculoasele insule Phi Phi, cunoscute pentru peisajele de vis și atmosfera relaxantă.

Vacanța nu a fost, însă, una solitară. Valentin Sanfira a fost surprins în compania unei domnișoare misterioase, șatenă, care, la prima vedere, amintește de fosta sa soție.

Cei doi au fost văzuți împreună în timp ce se pregăteau să urce pe o barcă, cel mai probabil pentru a explora împrejurimile exotice, potrivit cancan.ro. Vezi AICI imaginile.

