În prezent, Gabriela Prisăcariu și-a reluat activitatea profesională, apare pe micul ecran în calitate de fotomodel în diverse prezentări pentru brand-uri de haine. A scăpat de kilogramele în plus acumulate în sarcină, are silueta de acum un an de zile. Chiar și așa, vedeta nu lipsește mult de acasă.

Luca Tiago îi ocupă mare parte din timp. Proaspăta mămică stă alături de fiul ei, încă îl alăptează. Pe Instagram, vedeta a mărturisit că băiețelul doarme cu ea și cu Dani Oțil în pat. Le e mult mai simplu așa. Nu au însă un program bine stabilit de somn.

„Am primit multe mesaje în care mă întrebați cum am reușit să îl pun pe bebe în pătuț. Nici eu nu știu cum mi-a ieșit. Cred că am avut noroc. Oricum 2 zile îmi iese, o zi nu. Ce-i drept astăzi a fost pentru prima dată când a dormit în pătuțul lui o oră întreagă. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu sunt în măsură să dau niciun sfat legat de somn, de bebeluș. Noi nu avem un program, suntem vai de capul nostru”, a spus vedeta, conform a1.ro.

„El noaptea încă doarme cu noi în pat, din simplu motiv pentru că îmi este mie comod să îl alăptez. Și așa mă trezesc de multe ori noaptea. Mănâncă din 2 în 2 ore. Dacă ar mai fi să mă și ridic, să mă duc în altă cameră…Nu! cât timp îl alăptez o să doarmă cu noi în pat și îmi și place. Este atât de mic și să îi simt mirosul, e atât de drăgălaș. (…) Sunt sigură că nu o să mai am momentele astea așa că mă bucur de el cât pot eu de mult”, a mai adăugat soția lui Dani Oțil.

La recomandarea medicului, Gabriela Oțil a spus că îl alăptează încă pe fiul ei, dar micuțul primește și lapte praf.

„Și pentru că nu prea ia în greutate și vomită tot ce mănâncă, recent am început să îi dau și formulă în completare. Am schimbat, suntem la a 3-a formula. (…) Și ce-i drept este mai liniștit. (…) Totul a fost doar la sfatul medicului”, a mai zis Gabriela pe Instagram.

