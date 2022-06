Vedeta a vrut să fie cât mai discretă în ceea ce privește divorțul de Herve Camilleri și nu a vorbit prea multe despre motivele care au dus la separare. Acum, Rona Hartner mărturisește că relația cu artistul o îndepărta de credință și consideră că decizia cea mai bună a fost despărțirea.

„Motivele pentru care am divorțat nu le-am prea expus, pentru că nu interesează pe nimeni. Am ales să trăiesc în continuare așa cum doresc eu, cu Doamne, Doamne, să fiu alături de Iisus și acum are un sens divorțul. Dacă o căsătorie te îndepărtează de credință, mai bine ești singur și te apropii de credință. Nu că n-aș vrea să fiu căsătorită, dar dacă o căsătorie mă îndepărtează de Dumnezeu, prefer să fiu singură. La un moment dat, relația asta era periculoasă din punct de vedere spiritual și pentru mine, și pentru el. Acum, ne mai vedem din când în când, ne mai întâlnim”, a explicat Rona Hartner, pentru Antena Stars.

Artista a rămas în relații foarte bune cu Herve și se văd din când în când. Rona Hartner a precizat că acest mariaj a îndepărtat-o de Dumnezeu și preferă să fie singură.

„Mi-a spus că a decis să rămână singur pentru totdeauna”

În luna februarie, vedeta mărturisea că s-ar împăca cu fostul soț. Herve Camilleri i-a făcut o declarație neașteptată de dragoste și i-a spus că va rămâne singur pentru totdeauna, dacă ea nu își mai dorește să fie cu el.

„Ieri chiar mi-a spus, nu știu dacă știe că este Valentines Day, că nu sărbătoream asta niciodată. El chiar mi-a spus că a decis să rămână singur pentru totdeauna pentru că dacă nu a reușit să fie cu mine, nu mai vrea să fie cu altcineva. Eu în sufletul meu l-am iertat și m-aș împăca cu el și mâine, însă este complicat. Trebuie să termine cu legăturile alea din trecut, asta clar. Nu-mi doream să fiu singură la 49 de ani, dar accept ideea că poate nu a fost doar voința mea ca această relație să se termine. O să încerc să accept. Sunt mult mai fericită singură”, a declarat Rona Hartner în urmă cu câteva luni.

