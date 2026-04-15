Bella Santiago a făcut primele declarații după ce soțul ei, Nicu Grigore, a ajuns pe masa de operație. Prin intermediul unei intervenții telefonice în cadrul emisiunii „Știrile Antena Stars”, prezentată de Geanina Ilieș, soția fostului concurent de la Survivor a vorbit despre starea acestuia.

„E ok, s-a terminat operația. El e foarte optimist și e ok.” , a spus Bella Santiago la Știrile Antena Stars.

„Au reparat ligamentul care era rupt și acum e bine. Trebuie să facă recuperare 3 luni de fizioterapie și apoi în continuare încă trei luni. Cred că eu am avut cele mai multe emoții pentru că îmi era frică, dacă nu se trezea după anestezie. O să stea internat până maine, dar rămânem până luni în Viena că a zis doctorul că trebuie să meargă la control luni”, a mai spus ea.

Înainte de operație, Bella Santiago a avut o reacție dură după ce în mediul online au apărut comentarii prin care unii au susținut că soțul ei, Nicu Grigore, nu s-ar fi accidentat, de fapt, la Survivor.

„Pentru toată lumea care a zis că el s-a prefăcut sau că a făcut teatru, eu zic că este foarte rău să spuneți că nu este real ce s-a întâmplat, pentru că tot ce s-a întâmplat în Survivor este real, nu e glumă” , a spus Bella Santiago la Știrile Antena Stars.

