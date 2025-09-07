Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi

Daciana Sârbu pare mai fericită ca oricând. După divorțul discret de Victor Ponta, fosta europarlamentară și actuală femeie de afaceri a ales să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, recent, ea a decis să facă un pas important: s-a afișat pentru prima dată la un eveniment alături de noul ei iubit.

Elegantă într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste, potrivit spynews.ro.

Un detaliu care a atras atenția este prezența Irinei, fiica Dacianei din căsnicia cu Victor Ponta. Acest lucru arată că noul partener a fost deja integrat în viața familiei. Daciana și fostul premier mai au o fiică adoptată, pe Maria, care a fost surprinsă recent alături de mamă și de actualul partener într-un parc din Capitală.

Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. Chiar dacă a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, gestul de a se afișa oficial la brațul lui marchează un nou început pentru Daciana Sârbu.

Cum le-a explicat Daciana Sârbu copiilor despărțirea de Victor Ponta

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat discret la începutul acestui an, după 19 ani de căsnicie. Cei doi au ales să gestioneze separarea cu maturitate și respect reciproc, fără să-și expună viața personală în spațiul public. Recent, fosta europarlamentară a vorbit pentru prima dată despre divorț și a dezvăluit că relația cu fostul premier român este una civilizată, bazată pe comunicare, mai ales de dragul copiilor.

Într-un interviu oferit pentru Știrile Antena Stars, Daciana Sârbu a mărturisit că cele două fiice ale cuplului, dintre care una este adoptată, nu au fost profund afectate de despărțire, tocmai pentru că lucrurile s-au desfășurat treptat, fără conflicte vizibile.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a declarat Daciana Sârbu, potrivit spynews.ro.

