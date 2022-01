Timp de 4 ani, Dan Capatos a lucrat la Playboy, unde a fost redactor-șef, după ce a renunțat la jurnalismul de investigație. Acum, prezentator al emisiunii „Xtra Night Show”, Capatos a fost invitat în cadrul podcastului „Aproximativ discuții cu Gojira”, unde a vorbit și despre momentul în care Nicu Gheară i-a propus să facă afaceri împreună.

Este pentru prima dată când vorbește despre acest subiect, care s-a întâmplat în urmă cu peste două decenii. Nicu Gheară l-a contactat pe Dan Capatos pentru a-i furniza materiale pentru Playboy.

„Nu știu dacă trebuie să povestesc un episod, cred că s-a prescris. Eram la început. Prin 2000, începutul. Revista Playboy s-a lansat în decembrie 1999. La un moment, prin interpuși, Nicu Gheară la noi. «Băi, băieți! Vreau să ne întâlnim». Dan Boerescu director și eu redactor-șef. Dacă vrea Nicu Gheară să ne întâlnim trebuie ne întâlnim, că nu e cum vrem noi. E cum vrea el. Omul ne chema la o masă. Am stat cu Nicu. După masă ne-a zis să ne arate ceva. Avea un Mercedes și deschide portbagajul. Bă, plin de clasoare cu gagici, ca alea de timbre. Cu albume. Mi-a zis că are acolo marfă pentru 10 ani de revistă. Erau prietene de-ale lui. Avea multe prietene. Cred că s-a prescris, nu știu. Dacă vrei… tai la montaj. Acum mi-am dat seama că nu am povestit nicăieri. Nu am continuat colaborarea, că nu voiam să o nișăm în asemenea hal. Adică nu voiam să fie furnizor unic. După aceea ne chinuiam mult să găsim. Lumea nu înțelegea atunci. Nuditatea nu era explicită. Era evidentă, dar nu deranjantă. Aveam interviuri șmechere”, a declarat Dan Capatos în cadrul podcastului.

„Tu ești nebun, lași jurnalismul de investigații ca să pleci la gagici goale?”

Dan Capatos a renunțat la jurnalismul de investigație și s-a angajat la Playboy. Prezentatorul de la Antena Stars a uimit pe toată lumea cu decizia sa la vremea respectivă. El a început ca junior editor, apoi a ajuns redactor-șef.

„Toată lumea mă întreba «tu ești nebun, lași jurnalismul de investigații ca să pleci la gagici goale?» zic «nu o să mai meargă cu treaba asta, o să vedeți». Alții au continuat să facă investigații. Am avut satisfacții pur profesionale, eram la Evenimentul Zilei, apoi am mers la Național. Când s-a împărțit norocul, eu am nimerit la Playboy, ca junior editor. Era o redacție încropită de scriitori. Era nevoie și de o mână de jurnalist”, a mai dezvăluit Dan Capatos.

