„Ca să nu fiu foarte siropos, trebuie să spun că ne iubim foarte mult în continuare, dar suntem și prieteni. Este partenerul fără de care nu aș concepe viața, cariera și familia. Este mâna mea dreaptă, și stânga câteodată, când îmi fură mâncarea din farfurie (râde).

Cristina este cel mai bun prieten al meu și cel mai bun partener.”, a răspuns Dan Cruceru pentru Unica, atunci când a fost întrebat ce înseamnă Cristina pentru el.

Dan Cruceru a povestit și ce a simțit atunci când a văzut-o prima oară pe Cristina. „Mi-a plăcut din prima. Ieșea din clădirea partidului unde era înscrisă și eu eram reporter la departamentul politic de la Prima Tv. Urma să-i iau un interviu liderului de acolo.

Mi-a plăcut alura ei, întregul, era o apariție și este în continuare. Reușește să impună respect și atenție fără să epateze. M-am gândit ‘wooow, cine e domnișoara?. N-aș fi îndrăznit niciodată să o invit la cafea dacă nu văzusem că și ea pusese ochii pe mine”, a mai adăugat Dan Cruceru.

Întrebat cine gătește cel ami bine în familie, Dan Cruceru a recunoscut sincer că el și soția sunt prea ocupați să se ocupe de această activitate

„Mama gătește cel mai bine (râde). Suntem niște persoane foarte ocupate, nu reușim să gătim prea des. Fiecare dintre noi are carieră, copii, programul e infernal. Mama este aproape mutată la noi, stă la parter și noi la etaj, mare noroc avem. Chestiile mai speciale le gătesc eu însă. Am participat de curând la ‘Chefi la cuțite iar pentru asta m-am pregătit 2 luni într-o bucătărie profesională. Am ‘furat meserie de acolo”, a încheiat Dan Cruceru.

