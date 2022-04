Dani Oțil vine la masa juriului la „iUmor”, iar Gabriela Prisăcariu are un moment special în ediția de duminică, 17 aprilie. Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a lansat o serie de ironii fine către tatăl copilului ei, dar și despre Mihaela Rădulescu.

Se pare că gluma Gabrielei Prisăcariu legată de Mihaela Rădulescu nu a fost pe placul tuturor. Dani Oțil a primit o mulțime de comentarii răutăcioase din partea fanilor.

„Tot respectul pentru Mihaela, o femeie realizată, deșteaptă și frumoasă așa bunică cum o face Gabi… Dacă la 50 ești bunică la 80?”, „Urât ce a spus Gabi de Răduleasca. Pe femeia aia ai iubit-o atât cât poate iubi un bărbat o femeie”, „Nu-mi place de Mihaela, dar «gluma» soției tale e penibilă. Mai ales când vine din partea uneia care are doar meritul de a fi «nevasta ta»”, „A fost doar o glumă! Sper ca Mihaela Rădulescu să se abțină și s-o ia ca atare… dacă nu o să înceapă o mare și lungă durere de cap pentru tine”, au fost o parte dintre comentariile primite de matinalul de la Antena 1 pe rețelele de socializare.

Replica lui Dani Oțil nu a întârziat să apară. Colegul lui Răzvan Simion susține că oamenii inteligenți înțeleg umorul în toate formele.

„Am fost in juriu la iUmor. A fost o seară intensă. Am râs, am jurizat, mi-am asumat niște glume la roast… La unele mă așteptam, altele m-au surprins…

Oamenii inteligenți înțeleg umorul în toate formele ?”, a fost mesajul vedetei de la Antena 1.

