Dani Oțil, primele declarații după ce s-a aflat că va deveni tată pentru prima oară. „Știm exact ce o să fie”

Prezentatorul de la Antena 1 a anunțat pe rețelele de socializare că va deveni tată. În emisiunea pe care o moderează, la „Neatza cu Răzvan și Dani”, acesta a adăugat că e fericit, dar că viața lui nu se va schimba, va conduce în continuare mașini la curse, se va da cu motorul.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu știu deja și sexul bebelușului, dar vor anunța abia peste o lună: „Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse. Hai să lăsăm acest subiect în aer. Vorbim când îl dau la facultate și nu iese cu vreo vagaboandă. Dacă nu e bețivă, tatuat și drogalău, atunci să mă felicitați. Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a spus acesta la Antena 1.

Ramona Olaru, colega lui, crede că va avea un băiat conform zicalelor din popor. „Dacă a zis că a stat el, normal că e băiat, când stătea invers, era fată. Așa se auzea la mine în popor, că dacă stă bărbatul iese băiat și dacă stă fata e fată”, a transmis Ramona Olaru conform spynews.ro.

Dani Oțil anunță sexul bebelușului peste o lună

Prezentatorul de la Antena 1 a glumit și a zis că ar fi anunțat mai devreme că urmează ă devină tată, dar Smiley i-a luat-o înainte.

„Să vă spun sincer, am vrut demult să vă anunț, dar mi-a luat-o Smiley înainte. Am făcut o melodie, încă mai scriu la ea, mai am două versuri și o lansez și eu săptămâna asta. Ce e important de spus, e că lucrurile continuă”, a mai adăugat acesta în emisiune.

Dani Oțil a anunțat pe 28 martie, pe Facebook, că iubita sa e însărcinată. „Pentu toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pentru toți… hai ca am glumit…nu pentru voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil. Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”.

Citeşte şi:

Abuzurile din centrele DGASPC. Un viol a fost considerat „partidă de sex” de către autorități, deși victima avea 19 ani și dizabilități psihice

Proteste în București și mai multe orașe din țară, în timpul nopții, față de noile restricții impuse de autorități

De ce spun experții că o comparare a eficacității vaccinurilor poate fi înșelătoare și că cel mai bun vaccin este de fapt primul la care avem acces

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Aventura la un sport extrem a dus la decesul patronului PRO TV! A plătit 15.000 de dolari, dar şi-a găsit sfârşitul pe un gheţar

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)