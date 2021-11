„Asia Express” continuă la „Chefi la cuțite”. Concurenții din sezonul 4 au participat la o ediție specială a show-ului culinar, însă trei persoane au lipsit. Lidia Buble și sora ei, Estera, nu au participat la emisiune. După ce s-a speculat că artista ar fi fost nemulțumită de colaborarea cu Antena 1, ea a venit cu explicația și a spus motivul pentru care nu a participat la emisiune.

„Nu am mers pentru că Esti nu stă în România, stă în Austria, și nu a putut să meargă și singură nu avea niciun sens. Noi două am fost mereu o echipă și mi se pare ciudat să particip singură la un show TV unde toată lumea e cu perechea. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar din păcate nu s-a putut”, a explicat Lidia Buble pe rețelele de socializare.

Și Mihai Petre a lipsit de la filmări, iar soția sa, Elwira, a participat singură la „Chefi la cuțite”. Dansatorul se afla la o competiție de dans și nu a putut ajunge la emisiune. Lidia Buble nu a știut că soția lui Mihai Petre va merge singură la „Chefi la cuțite”, însă nu-i pare rău că nu a participat și ea, chiar dacă sora ei nu se afla în țară.

„Nu am știut că mă îndrăgiți atât de tare. Toată lumea îmi spune că trebuia să merg pentru că și Elwira a mers singură. Eu nu aveam de unde să știu că și ea merge singură. În momentul ăla am simțit că n-am ce să fac fără Esti. Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o pentru că sunt un om foarte asumat. Îmi pare rău doar că acum îmi dau seama cât de mult v-ați fi dorit voi să mă vedeți pe mine acolo și pe Esti”, le-a mai transmis cântăreața fanilor ei.

Concurenții de la „Asia Express – Drumul Împăraților”, în bucătăria de la „Chefi la cuțite”

„Chefi la cuțite” au revenit cu o ediție specială la Antena 1, pe 29, 30 noiembrie și 1 decembrie. De data aceasta, cei care au intrat în bucătărie au fost concurenții de la „Asia Express”, sezonul 4, care s-a încheiat pe 28 noiembrie.

Fiecare dintre aceștia își va forma echipa prin tragere la sorți și se va lupta în preparate românești pentru câștigarea marelui premiu. Miza este una uriașă, pentru că va exista și o competiție a orgoliilor: cei doi chefi care pierd trebuie să își tatueze (cu tatuaj semipermanent) chipul chef-ului câștigător. Degustătorii sunt și ei aleși pe sprânceană: echipa de la „Prețul cel bun”, în frunte cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, nea Mărin și familia și concurenți „Asia Express” din sezoanele precedente.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emy și Cuza sunt concurenții care vin să demonstreze că gătitul nu este o misiune de care sunt străini.





