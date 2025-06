De ce Iulia Vântur și Salman Khan nu pleacă des în vacanțe. Dezvăluirile făcute de vedetă

După ce a renunțat la o carieră de succes în televiziune, Iulia Vântur a ales să își urmeze visul și inima în India, unde trăiește de opt ani alături de actorul Salman Khan. Chiar dacă formează unul dintre cele mai discrete și admirate cupluri din showbizul internațional, cei doi nu se bucură prea des de vacanțe relaxante. Motivul? Un program încărcat, dedicat muncii și proiectelor ambițioase.

Aflată recent în România, într-o scurtă vizită acasă, Iulia Vântur a acordat un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre ritmul intens de muncă pe care îl are în India. Vedeta a recunoscut că, deși își dorește mai mult timp liber, atât ea cât și Salman Khan sunt complet implicați în carierele lor și ajung rar să plece în vacanțe.

„Noi nu ne facem program de vacanțe, pentru că, de obicei, când merg undeva să muncesc, atunci mai fur câte o zi două în locația respectivă. Nu știu, dacă mă duc în Thailanda, dacă mă duc în Dubai, dacă mă duc oriunde am muncă, mai iau o zi două, așa, doar de vizitat, de relaxat, să zicem. Nu prea mă relaxez. (…) Nu, vacanțe nu prea facem. Nu, chiar n-am mai făcut vacanță de mult. Am fost de curând acum în Maldive. A fost aniversarea nunții unor prieteni și acolo am mai prins, așa, câteva zile de relaxare, da. Îmi fac mai mult planuri pentru muncă decât vacanță”, a declarat vedeta.

Iulia Vântur a fost certată de mama ei

De altfel, artista a profitat de o deplasare în Germania pentru a se opri și în România, unde a petrecut timp prețios cu familia și a acceptat invitația prietenei sale Ivona Nenu, celebrând împreună 10 ani de evenimente spectaculoase în industria nunților. Iulia Vântur îmbină armonios succesul internațional cu dorul de casă, iar fiecare revenire în România este o reîncărcare de energie și emoție.

„Am fost în Germania la premii muzicale, am luat un premiu acolo. E foarte frumos să vezi că munca ta e apreciată și eforturile pe care le-am făcut într-o țară străină au fost apreciate la fel. Și pentru că eram aproape de casă, evident că am venit să-mi văd părinții. Și, uite așa, și prietenii și am participat și la câteva evenimente. Am mai făcut și o ședință foto, o transformare și, uite așa, s-a umplut programul. Întotdeauna e frumos și bine acasă.”

Și a continuat: „Da, să știi că mama e cu mine acasă și mi-a zis: «mamă, te rog eu frumos, mai odihnește-te că n-ai nici timp să dormi!». Dar i-am zis, mamă, mie îmi place așa, mie îmi place să fiu tot timpul în acțiune, să fac lucruri. Asta e viața mea”.