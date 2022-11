Flavia Mihășan a primit inelul de logodnă, însă nunta nu a avut loc. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a explicat de ce nu s-a căsătorit încă cu Marius. Au vrut să facă pasul cel mare atunci când l-au botezat pe Carol, însă au amânat evenimentul.

„Noi suntem logodiți, am inelul acesta superb și urma să ne căsătorim o dată cu botezul lui Carol. Numai că nu a fost timp, pur și simplu nu s-a întâmplat atunci, pentru că trebuia să mă duc repede după rochie, nu aveam timp să probez, el la fel cu costumul, copilul mic, colici, plâns, alăptat, am zis nu, ok, hai că avem tot timpul, după aceea a venit al doilea copil, probabil o să se întâmple”, a declarat, pentru Unica.ro, Flavia Mihășan.

Cei doi s-au cunoscut la repetițiile pentru „Mamma Mia”. Flavia își amintește de drag de începutul poveștii lor de dragoste.

„Nu cred neapărat că a fost dragoste la prima vedere, deși ne-am plăcut așa reciproc, avem același vibe, el e tot zodie de foc ca și mine și făceam o grămadă de glume. Inițial am fost amici, prieteni. Între noi de la început au fost tachinări și momentul ne-a prins pe amândoi singuri, nu știu exact, pur și simplu s-a întâmplat, cred că el a făcut primul pas, după aceea eu, nu știu să răspund la asta, totul a fost atât de natural, nimic nu a fost greu.

Ce apreciez la el este faptul că trage la aceeași căruță cu mine cum ar veni, nu este genul care să vrea să iasă și nu iese că mă supăr eu. Normal că și el iese cu băieții, cum ies și eu cu fetele, dar nu e ceva care să-i lipsească. Îi iubește enorm pe copii și este extrem de implicat, iar asta pentru mine este esențial”, a declarat, pentru Unica.ro, Flavia Mihășan.

Flavia Mihășan revine pe scenă

Dansatoarea este foarte încântată că va juca din nou, cu sala plină, în spectacolul „Mamma Mia”, a cărui primă reprezentație va fi pe 28 decembrie. Flavia Mihășan a apelat la ajutorul unei bone, pentru a avea timp să meargă la repetiții.

„O să vină doamna care ne-a ajutat și când l-am născut pe Tudor, s-ar putea să vină și mama, altfel e imposibil. Am vorbit cu doamna, este ok în perioada aceea, o să ne ajute, altfel trebuia să îi luăm cu noi, nici nu vreau să mă gândesc”, a spus Flavia.

„Țin minte și înainte de pandemie era tot timpul full. Și acum biletele sunt sold out. O să fiu din nou pe scenă după atâta timp, după 3 ani. E o poveste foarte frumoasă, pentru că eu cu Marius acolo ne-am cunoscut, e spectacolul nostru. Se întâmpla acum 4 ani jumate. Totul s-a întâmplat extrem de repede, a fost așa, ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am iubit, hai copil, hai al doilea”, își amintește fosta vedetă TV.

