Laurențiu Duță a încercat să se mută în București, însă nu a rezistat prea mult departe de locul în care a crescut. Artistul își cumpărase un apartament în Capitală, pe care l-a vândut. Membrul trupei 3 Sud Est s-a întors în Năvodari, acolo unde este familia lui. Deși mare parte din activitatea lui se desfășura în București, el a preferat să facă naveta și să stea la mare.

„Am încercat prin 1998 cu 3 Sud Est, în primul an, să ne stabilim în București, și nu ne-a ieșit. Apoi am mai încercat o dată cu un apartament pe care l-am cumpărat în București, acum câțiva ani, pe care l-am vândut, pentru că stăteam prea puțin în el. Cred că și ideea de a fi mai aproape de familie, e și marea, care e fascinantă. Plus că vara este foarte mișto, toată lumea vine la mare ca eu să plec?”, a declarat artistul pentru EGO.ro.

Chiar dacă ar fi avut mai multe oportunități pentru afaceri, el nu a dorit să renunțe la viața pe care o avea în Năvodari. Laurențiu consideră că poate face muzică din orice colț al lumii.

„Dacă aș fi fost în București, probabil că ar fi fost mai multe oportunități de business în zona asta a mea, de ceea ce fac eu, dar am preferat să fiu acolo mai low profile, așa. Dacă ai ceva de spus în muzică poți să spui de la orice distanță. Sunt totuși aproape. E Autostrada Soarelui, în două ore și un pic la București”, a mai spus Laurențiu Duță.

La Năvodari, cântărețul are propriul studio. „Studioul meu principal este în casă. Dacă vreau mixajul final îl fac în spatele casei părinților mei, unde a mai rămas doar tata. Am acolo o anexă și fac mixul final. Am o cameră bine antifonată și aud mai bine detaliile. Nu îi deranjez nici pe vecini, că am antifonat”.

Cum se înțelege Laurențiu Duță cu fiica lui

Artistul a povestit că se înțelege foarte bine cu Lorena, fiica lui în vârstă de aproape 15 ani. „Fiica mea este adolescentă acum, are aproape 15 ani. Nu sunt autoritar cu ea, dar încerc să am discuții destul de serioase și punctuale, specifice vârstei fetei mele. Încerc să o fac să înțeleagă și care sunt pericolele, una-alta și să aibă grijă. Nu o verific obsesiv. Bat la ușă întotdeauna când vreau să intru la ea în cameră. O îmbrățișez de cel puțin 5-6 ori pe zi, o pup, îi spun că o iubesc. Când îi spun că o iubesc îmi răspunde că și ea, dar așa repede, e un pic reticentă la vârsta asta, că a mai crescut. Dar eu știu că mă iubește”, a mai declarat Laurențiu Duță pentru EGO.ro.

Ianula, soția lui Laurențiu Duță, este profesoară de biologie și îi predă chiar fiicei sale. „Eu o duc la școală, o aduc. De câte ori este nevoie. De cele mai multe ori o aduc. Dimineața o duce soția mea, care este și profesoara ei de biologie. Îi pune notele pe bune, nu este deloc influențată de relația mamă-fiică. E corectă. Chiar am întrebat-o recent, că nu știam cum îi spune la școală, la ore, și mi-a zis că o strigă «mama». Nu este un secret la școală că este mama ei”, a mai dezvăluit artistul.

