În ultima perioadă, vedeta s-a împărțit între România și India. Iulia Vântur s-a întors special din India pentru a prezenta Gala Premiilor UCIN. Deși are o viață agitată din cauza programului, actrița se bucură din plin de proiectele în care este implicată. Deși a primit mai multe propuneri de a se întoarce pe micul ecran, Iulia Vântur nu a găsit încă formatul care să i se potrivească și să accepte oferta.

„Da, chiar dacă în ultima vreme am fost aici, în țară, în România, dar merg să continui filmările în India. Urmează să fie lansat un film la care am lucrat, dar care mai așteaptă până când cinematografele se vor deschide. Și am început o altă filmare, un alt proiect care îmi e foarte drag mie. Este vorba de un concept al meu, pe care urmează să-l terminăm”, a declarat Iulia Vântur pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Iulia Vântur refuză să joace în filme cu Salman Khan

La ce început au avut o relație extrem de discretă, însă acum vedeta nu se mai ascunde că formează un cuplu cu celebrul actor indian. Iulia Vântur a declarat că nu-și dorește să joace în filme alături de Salman Khan, deși a primit mai multe propuneri.

„Ba da, mi s-a oferit, dar ideea e că nu vreau… poate nu-mi doresc să jucăm împreună…”, a spus actrița pentru sursa mai sus-menționată. Deși fanii și-ar dori să o vadă alături de iubitul ei în filme, Iulia Vântur a răspuns: „Da, dar mai este și după cum îmi doresc eu”.

Citeşte şi:

Cristina Cioran a stabilit botezul fetiței sale. Cine sunt nașii micuței Ema

Oana Roman, despre începutul relației cu Marius Elisei: „I-a căzut părul, avea găuri peste tot”

Loredana Groza, anunț de ultima oră după ce duminică a fost luată cu ambulanța. Cum se simte artista

PARTENERI - GSP.RO Ce spune despre România un japonez care s-a mutat din 2007 aici. A remarcat un mare defect la români

Playtech.ro Carmen Tănase rupe tăcerea despre motivul pentru care refuză testarea și vaccinarea anti-Covid-19: „Niște minciuni care...

Observatornews.ro Un tată sfâșiat de durere l-ar fi obligat pe pedofilul care i-a abuzat fetița să-și sape singur groapa, apoi l-ar fi ucis, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2021. Gemenii încep o nouă etapă pentru sfera sentimentală, una luminoasă și frumoasă

Știrileprotv.ro Președintele care s-a autoproclamat „cel mai cool dictator din lume” și a adoptat bitcoin ca monedă oficială

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin