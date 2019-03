Decizia luată de Claudia Pavel în privința lui Brigitte Sfăt. ” Nu am de gând să o bag în seamă. Practic, îmi pierd timpul şi mă umplu de venin degeaba”

La show-ul Ferma, Brigitte Sfăt a acuzat-o pe cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, că ar fi avut o aventură cu unul dintre foștii săi soți. Ulterior, sora Claudiei Pavel a anunțat că o va da în jydecată pe Brigitte Sfăt pentru acuzațiile pe care i le-a adus artistei. Acum, însă, Claudia Pavel a decis să nu ducă mai departe scandalul cu Brigitte Sfăt.

„Sora mea a fost foarte suparată, pentru că mai tare decât tine suferă familia când ţi se aduc înjurii şi minciuni şi se împroşcă în tine cu noroi. Am şi eu nişte părinţi care amândoi fac aproape 70 de ani, am o soră, un copil mai presus de toate. E foarte trist când cineva spune minciuni despre copilul tău. Tot timpul un părinte suferă pentru copilul lui, preferă să şi-o ia el decât copilul nevinovat. Părinții mei mă cunosc mai bine decât oricine pe lumea asta şi ei ştiu foarte bine ce au crescut şi sunt mândri de mine. M-au născut cu coloană vertebală, sunt un om serios şi nu aş face niciodată lucrurile de care am fost acuzată.

Ei au suferit, iar sora mea a fost foarte supărată şi chiar intenţiona să o dea în judecată, dar eu nu trăiesc în trecut, trăiesc în prezent. Sunt fericită când îmi strâng copilul în braţe, că sunt acasă şi nu cred că o ia nimeni în seamă pe această femeie şi să ia de bună ce zice ea. Nu am de gând să o bag în seamă. Practic, îmi pierd timpul şi mă umplu de venin degeaba. Vreau să uit că s-a întâmplat şi repet, nu cred că o ia nimeni în serios!”, a declarat Claudia Pavel pentru click.ro.

Întrebată dacă ceea ce s-a petrecut la show-ul Ferma a fost o lecție de viață pentru ea, cântăreața a spus:

„Nu ştiu dacă în viaţa de zi cu zi ai ocazia să descoperi atâtea tipologii. La maturitate ne alegem prietenii, locul de muncă, oamenii care ne înconjoară şi suntem obişnuiţi să ne auzim bârfe de colo de colo, dar niciodată nu stai faţă în faţă cu bârfa. „Ferma” mi-a amintit de şcoala primară.

Am învăţat să citesc oamenii şi mai bine, să mă feresc de ei şi să nu am încredere în toţi, pentru că eu sunt în domeniul ăsta de 20 de ani şi am un suflet de copil, mi-am păstrat o anumită naivitate şi sunt fericită aşa şi vreau să fiu fericită pâna mi-o închide Dumnezeu ochii. Ceilalți sunt deranjați că sunt un om fericit. Mi-am dat seama cât de urât trăiesc alţii, în mizerie sufletească, ură, nefericire și ranchiună. Mi-am dat seama cât sunt de norocoasă şi de fericită şi cât de frumos aleg eu să trăiesc împreună cu familia mea”.

