„În viața personală îmi doresc să aduc mai mult timp pentru relaxare, me time, fără deadline-uri și grabă. Îmi doresc să petrec mai mult timp și acasă. Ultimii ani au fost intenși, cu foarte multe proiecte și în afara Indiei. Nu credeam că voi spune asta, pentru că îmi place să călătoresc, însă cred că ar trebui să mai relaxez ritmul, cred că am făcut mai multe zboruri decât piloții. (zâmbește) Majoritatea, în scop profesional.

2026 este anul în care lansez filmul Echos of Us’ pentru care am primit foarte multe premii la festivalurile internaționale de film. Serialul documentar Beyond The star, despre călătoria personală și profesională a lui Salman Khan, la care lucrăm de câțiva ani.

Așadar, în 2026, multe dintre proiectele pentru care am muncit în ultimii ani vor ajunge la public. Lansez foarte curând o piesă de dragoste, alături de cea mai iubită voce a Indiei, o piesă care va fi și pe coloana sonoră a filmului meu.

Urmează alte două piese în filme bollywoodiene. Și încă două single-uri, deja aflate în pregătire. Îmi doresc să aduc sound-ul autentic românesc în India, să fac un camp cu producători români și indieni, să creăm un sound nou, care să mă reprezinte, în care să aduc împreună cele două lumi ale mele. În 2026, voi face ce-mi place cel mai mult, voi cânta pentru oameni, în concerte, peste tot în lume.

Voi începe alte două filme și să sperăm că se va lansa tot anul acesta și filmul de acțiune pentru care tocmai am filmat la Londra. Am în plan multe proiecte frumoase. Știu că cineva, acolo sus, mă iubește și mă va duce exact acolo unde trebuie să fiu, să fac exact ce e bine. Pentru mine și pentru cei din jur”, a declarat Iulia Vântur pentru VIVA!

