Mirela Vaida a făcut marele anunț, pe contul de Instagram. Termenul până la care ea și soțul ei au timp să slăbească este 13 august, atunci când vor pleca în vacanță.

„Știți că toate lucrurile bune încep de luni… așa și eu! De luni mi-am propus să slăbesc, gata! Am zis gata, nu se mai poate.

Știu că o să-mi spuneți, băi, că te alinți, că nu ești grasă, că nu știu ce. Bun! Sunt de acord cu voi că nu par grasă. Dar, vine vacanța de vară și te duci la mare și te dezbraci în sutien și în slipi și atunci într-adevăr se vede că nu ești slabă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În momentul acela spui: băi, nu puteam să dau și eu, înainte să vin la plajă vreo 3-4 kilograme jos, ca să arăt și eu bine în costum de baie.

Ba da, doar că acele 3-4 kilograme pe care vrem să le dăm jos sunt cele mai grele. De ce? Că nu se duc. Eu, cel puțin, mă chinui de mulți ani.. de când l-am născut pe Tudor să dau jos kilogramele cu care am rămas după fiecare sarcină și n-am putut.” a spus Mirela Vaida pe Instagram

„Așa că cele 4-5 kilograme care sunt fix pe burtă și pe șolduri se văd cel mai rău. Am 60 de kilograme și 1,58 m înălțime. Este enorm! Teoretic, ar trebui să am 50. Sâmbătă dimineața, înainte de dietă, 59,7 kg! 1,58 cm înălțime. Am reușit să slăbesc 1,6 kg în două zile, fără înfometare. Azi am 58,1 kg”, a mai spus Mirela Vaida.

„Alex al meu are 1,91 înălțime și sâmbătă avea 104 kg. El vrea să dea jos 14-15 kg într-o lună”, a mai spus cântăreața despre soțul ei.

