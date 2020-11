Decizia radicală luată de CRBL. S-a mutat cu familia în Spania, iar acum are planuri mari peste hotare. “Mi-am adus cu mine toate lucrurile din România”

“Aici e bine, e foarte bine. Noi am venit aici acum cinci ani, am mai stat vreo doi ani așa pe sărite și acum, în septembrie, am revenit. Am testat zona, ne-a plăcut foarte mult și am zis că așa e mai bine pentru familia noastră.

Eu mereu am căutat mai multă liniște. Mi-am adus cu mine toate lucrurile din România și fac muzică de aici. Deocamdată suntem într-o vacanță prelungită, dar avem niște planuri pentru 2021 și o să le punem în practică. Fetele s-au adaptat foarte bine”, a spus CRBL, potrivit Spynews.

“Fiica mea face școală aici, iar pentru Elena este, ce să zic, bine. Ele vorbesc mult mai bine spaniola. Avem și prieteni aici. Aveam prieteni și înainte, dar ne-am făcut și unii noi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ne integrăm ușor, ușor în comunitate, iar pentru mine e ca o renaștere. Planul este să rămânem aici ceva timp”, a mai adăugat artistul.

“Mulți prieteni de-ai mei ar face acest pas, dar le lipsește curajul și asumarea.

Dacă noi trei am decis că este mai bine așa, ne-am luat viața în mâini și am plecat pur și simplu”, a concluzionat fostul concurent al emisiunii “Asia Express”.





Citeşte şi:

DOCUMENT | România va lua noi măsuri anti-COVID: masca devine obligatorie în toată țara, magazinele se închid mai devreme, iar circulația pe timp de noapte, interzisă

În seara restricțiilor, PNL a anulat evenimentul de la miezul nopții care urma să marcheze începutul campaniei electorale!

LIVE – Joe Biden preia conducerea în Georgia, pe ultima sută de metri a numărătorii în patru state-cheie

PARTENERI - GSP.RO Mărturisiri în premieră: „Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Raluca Pastramă, ÎNȘELATĂ de Pepe? Ce a văzut pe telefonul lui. Asta spune tot

HOROSCOP Horoscop 6 noiembrie 2020. Balanțele caută o siguranță pe care viața le-o refuză de ceva vreme

Știrileprotv.ro EXCLUSIV: Cum arată în interior centrul de la Chitila pentru bolnavi cu forme uşoare de COVID-19. Imagini filmate de pacienţi, sub protecţia anonimatului