Declarația oficială a Anamariei Prodan despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. „Greșelile făcute de el sunt omenești. L-am iertat și îi oferim șansa de a alege ce îl face fericit”

Zilele trecute s-a aflat că Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan. Tot de atunci se zvonește în presă că antrenorul ar avea o iubită și că aceasta ar fi însărcinată. Până acum, el nu a făcut nicio declarație despre actuala parteneră, însă în presă, pe 15 octombrie, mai multe site-uri au publicat imagini cu cei doi.

Fotografiile au fost văzute și de Anamaria Prodan, care acum vine cu o declarație oficială despre separare. L-a lăudat în repetate rânduri pe Laurențiu Reghecampf. „Tatăl copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga în universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenești! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumăm și le îndreptăm, nu putem evolua. Evoluția noastră că indivizi unici (căci toți suntem unici în felul nostru) depinde de capacitatea fiecărui suflet să se înalțe! O să-l ajutăm pe Soarele nostru ca sufletul lui să poată vibra înalt!

NOI, familia, ne rugăm ca în această viață, acest suflet minunat al lui LAURENȚIU să cunoască adevărata fericire, alături de noi, cei care îl divinizăm și l-a ajutat să atingă culmile succesului. Sufletele familiei noastre sunt fabuloase și mereu au tins spre absolut!

S-au ferit să fie vulnerabile, să involueze și să alunece în lumea obscură. Este foarte greu să rămâi în vârf, dacă te bate vântul și te aruncă dintr-o parte în alta! Tocmai de aceea, noi am stat strâns uniți, mână în mână, mereu! Am atins împreună absolutul, am învățat să ne iertăm și să ne ajutăm necondiționat. Sunt mândră că una dintre cele mai grele lecții ale vieții am trecut-o cu brio și am ajuns la nivelul la care o predau și o stăpânesc perfect!”, a declarat Anamaria Prodan, conform Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„O să-i oferim șansa de a alege tot ceea ce își dorește și consideră că îl face fericit! O să-l susținem necondiționat”

În comunicatul oficial, Anamaria Prodan susține că ea și membrii familiei l-au iertat pe Laurențiu Reghecampf pentru greșelile făcute. Susține că familia lor e bazată pe iubire, că el e „Soarele” lor.

„Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf și Prodan, l-am iertat pe LAURENȚIU REGHECAMPF și am înțeles că el, sufletul superb și sclipitor, bun și credul a realizat greșeală și va sta probabil și mai aproape de familia lui, în ciuda celor care așteptau și își frecau mâinile de fericire că vor vedea, în direct, declinul unei DINASTII.

NICIODATĂ NU VEȚI VEDEA AȘA CEVA LA NOI pentru CĂ NOI NE IUBIM și, dacă suntem suflete evoluate, nu hulim, nu facem circ, nu lovim, nu înjurăm, ci respectăm alegerile fiecăruia. Ce dovadă mai mare de iubire, respect și recunoștință putem noi, familia, să-i oferim SOARELUI NOSTRU, LAURENȚIU REGHECAMPF?

O să-i oferim șansa de a alege tot ceea ce își dorește și consideră că îl face fericit! O să-l susținem necondiționat, o să-l apărăm și ridicăm de fiecare dată când drumul lui merge către un «dead end»! Doar sufletele neevoluate gândesc superficial și penibil, aplicând răutate în tot ceea ce întreprind, dar nu îi judec, pentru că toate sufletele sunt bune în față lui Dumnezeu!”, a mai transmis Anamaria Prodan.

„O să fim mereu prezenți în viața lui”

Impresara a spus că îi dorește succes soțului în orice decizie ia și a descris familia Reghecampf – Prodan ca una unică, una bazată pe iubire și respect reciproc.

„Nu am să-mi lovesc soțul niciodată, orice se va întâmpla, și nu mă interesează nimic din ce-și dorește lumea sau orice încearcă să inoculeze în sufletul soțului meu oricine! Dimpotrivă, noi, familia, o să-l susținem și mai tare și îi dorim mult succes în orice decizie ia!

O să fim mereu prezenți în viața lui și, dacă cineva va încerca să-l îngenuncheze sau să-l umilească, să-i facă orice fel de rău, va cunoaște cel mai cumplit URAGAN de pe pământ numit PRODAN”, a mai spus vedeta, conform Fanatik.

Femeia cu care se zvonește că Laurențiu Reghecampf ar trăi o nouă poveste de iubire e originară din Deva, are 29 de ani și e poreclită „Gură de aur”. Mai mult decât atât, aceasta ar fi însărcinată în trei luni.

Laurențiu Reghecampf și Corina

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, mariaj de 15 ani

Cei doi sunt căsătoriți de 15 ani, iar la jumătatea lunii iunie, Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează de Anamaria Prodan. În tot acest timp, ea a făcut în repetate rânduri declarații, a susținut că au o relație bună, nici vorbă de despărțire.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au împreună un copil, pe Laurențiu Reghecampf jr.



Citeşte şi:

Reacția lui Dorian Popa după ce un fotbalist de la FCSB nu a vrut să facă poză cu el. „Mi s-a luat rău de fotbalul din România”

Adriana Bahmuțeanu și-a îngrijorat fanii, după ce s-a pozat cu masca de oxigen pe față: „Fac un tratament”

Viața în televiziune a Anamariei Prodan. Ce emisiune matinală a prezentat impresara în urmă cu ani de zile

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”

Playtech.ro I-a murit soția, dar acum vedeta PRO TV iubește din nou! Cuplu unic în showbizz

Observatornews.ro Tânără răpită din fața blocului, sechestrată, bătută crunt și tunsă de fostul iubit la Oțelu Roșu. A fost salvată de tatăl ei

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2021. Săgetătorii au multe de învățat, rapid, din mers, ca să poată recupera ce au pierdut

Știrileprotv.ro Românii fac cozi la vaccinare: “Merg cu soțul, l-am convins. Nu suportăm să fim închiși”

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută