Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează. Primele declarații: „Da, e adevărat”

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru fanatik.ro.

Și Anamaria Prodan a fost întrebată dacă se separă legal de soț. „Nu, nu! Dar am puțină treabă, am puțină treabă acum! Vorbim, pa, pa!”, a spus impresara despre divorțul anunțat de spynews.ro.

Mai mult decât atât, fanatik.ro precizează că antrenorul ar fi plecat deja din vila de la Snagov în care locuia cu soția și că s-ar fi mutat într-un apartament din București.

Cei doi au decis să formeze un cuplu în urmă cu 15 ani, iar căsătoria au făcut-o după doi ani. Recent, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au reînnoit jurămintele la 13 ani de la nuntă.

Pe 2 iunie, la o biserică din Snagov, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au făcut apariția.

Ea a fost cea care a atras atenția. Pentru ziua cea mare, Anamaria Prodan a ales un buchet realizat din bujori albi și a îmbrăcat o rochie neagră, cu decolteu adânc și accesorii masive aplicate în jurul gâtului, iar Laurențiu Reghecampf a ales un costum clasic, elegant, în nuanțe de albastru.

„15 ani de iubire fără margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire și împlinire mi-ai adus tu, soțul meu de vis! Te iubesc fără limită! Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ți-o port. Iubirea necondiționată pe care o simt față de tine… nu are limită!

Nu există ceva mai frumos decât tine… ești iubirea vieții mele! Nici viața nu este peste tine… ești mai frumos decât un răsărit de soare, ești mai frumos decât un vis frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a adus în viață”, a scris ea pe Instagram la momentul respectiv.

Anamaria și Laurențiu Reghecampf au devenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii parteneri de viață. Anamaria Prodan are două fiice, Rebecca și Sarah, din mariajul cu primul ei soț. Cu actualul soț, vedeta are un fiu, iar Laurențiu Reghecampf are, la rândul lui, un copil dintr-o căsnicie anterioară, pe Luca.

