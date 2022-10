„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru video-urile pe care le-ați făcut. Nu e nevoie să mă apere nimeni, nu am nevoie să fiu apărată pentru… într-o lume normală la cap, nu ar trebui să fiu apărată dacă vreau să mănânc ceva, să mă îmbrac cumva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări. Am voie să zic că prefer apa plată și nu minerală, pot să fac asta?”, a spus Delia, potrivit Wowbiz.

„Eu nu am vorbit în numele umanității, eu n-am dat sfaturi în a face copii, fiecare poate face ce dorește. Eu am vorbit despre mine, despre întrebările inconfortabile. Doar nu crede cineva că principalul motiv pentru are eu am zis n-aș vrea să fac copii este pentru că suntem mulți.

Nu e cazul. De 20 de ani primesc aceeași întrebare și același gen de tratament. Am să răspund și de acum încolo în fel și chip, am să răspund cu tot felul de tâmpenii.

Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta. Nu merită nimeni chestia asta, nu cer să empatizați cu mine. Sunt mult prea fericită pentru frustrările multora, înțeleg asta.

Recomandări Ce biserică vor alege românii din Ucraina? O întrebare care poate aprinde un conflict

Foarte important este că eu vorbesc despre ce simt eu acum, azi. E posibil ca peste o lună, două să am altă părere despre ce vreau să fac. Acum asta simt acum. Alimentată de foarte multe întrebări, e posibil să vorbesc mai acid”, a mai declarat artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Nu te mai da «contaminată»!”. Medicul Adrian Motoacă, atac devastator la Simona Halep. Greșeala făcută de sportivă, de ce o acuză

Playtech.ro BĂTAIE la Pro TV între două vedete! S-a lăsat cu o CONCEDIERE, detalii incredibile

Viva.ro O știa toată România, dar a ajuns de nerecunoscut! Ce s-a ales de ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

Observatornews.ro Antonio a părăsit Italia natală, îndrăgostit de un sat din România. Un singur lucru nu-i place în țara noastră

Știrileprotv.ro Fost medic la Dinamo, atac la Simona Halep: „Nu te mai da 'contaminată', că nu suntem într-un film prost”

FANATIK.RO Animalul pe care îl poți vedea o dată în viață. Specia a fost descoperită recent și trăiește doar în România

Orangesport.ro Simona Halep ia în calcul o decizie radicală, în plin scandal de dopaj. Ce le-a mărturisit apropiaţilor. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 23 octombrie 2022. Scorpionii sunt plini de energie și dornici de acțiune, iar starea lor va fi și mai bună în zilele următoare

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?