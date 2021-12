Dacă până acum era obișnuit să lucreze și de sărbători, Denise Rifai se bucură că are parte de puțin timp liber înainte de a reîncepe filmările pentru emisiunea de la Kanal D.

„În televiziune întotdeauna avem fie Crăciun, fie Revelion, fie Paște, fie 1 Mai. Cei de acasă trebuie să știe, de când sunt la Kanal D, practic este al doilea an în care am avut liber de Crăciun și am liber și de Revelion, nu mi s-a mai întâmplat, mă acomodez cu chestiunea asta.

Noi lucrăm la foc continuu! Ultima emisie este în «buza» Crăciunului, aproape în Ajun este ultima zi în care înregistrăm, așa că nu am planuri mari de Crăciun…”, a povestit Denise Rifai pentru CANCAN.

Vedeta face Crăciunul alături de familia ei și se bucură că vor fi împreună. Ea și-ar fi dorit și puțină zăpadă în această perioadă.

„Mă bucur mult că sunt acasă, că suntem sănătoși în acest context pandemic atât de dificil și, sincer, cred că mi-ar plăcea să avem puțină zăpadă! (…) O să fiu cu mama, cu ai mei…”, a mai spus prezentatoarea de la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Își aduce aminte de bunica ei, care pregătea cel mai delicios cozonac. „În toată această perioadă premergătoare Crăciunului ascult în mașină doar colinde. (…) Când spun Crăciun mă gândesc la cozonacul pe care îl făcea bunica mea, ce astăzi nu mai este printre noi și este foarte dureros subiectul ăsta, chiar dacă au trecut mulți ani de atunci, iar cea mai frumoasă amintire a mea este legată de Moș Crăciun…”, dezvăluie prezentatoarea TV.

Ce amintiri are din copilărie Denise Rifai

Vedeta a mărturisit că va crede întotdeauna în Moș Crăciun, iar cea mai mare bucurie a ei era atunci când îi aducea bradul și cadourile.

„Cred în Moș Crăciun și astăzi, o să îl aștept întotdeauna. Am avut întotdeauna parte de un Moș care îmi aducea și bradul și cadourile și întâlnirea mea cu Moș Crăciun era evenimentul acela fabulos al fiecărui Crăciun!”, a spus Denise Rifai pentru sursa mai sus menționată.

De asemenea, ea a povestit și cum a aflat că nu există Moș Crăciun și cât de dezamăgită a fost când un coleg de clasă i-a spus adevărul.

“Neplăcutul eveniment s-a întâmplat în clasa întâi (…) unul dintre colegi mi-a zis că nu există Moș Crăciun, am fost foarte supărată! Cumva, în sinea mea, așteptam să vină informația asta, pentru că am fost o tipă foarte curioasă de mică.

O dată, la un moment dat, am găsit bradul pe balcon! (…) Foarte trist a fost, pentru că m-am simțit a nimănui!”, a completat Denise Rifai.

