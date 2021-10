Într-un interviu pentru revista Unica de noiembrie, Denise Rifai a rupt tăcerea și a dezvăluit că și-ar dor să se căsătorească, să-și întemeize o familie, să aibă copii. Momentan nu și-a găsit sufletul pereche, dar când se va întâmpla, nu se va feri să spună public.

„Întotdeauna mi-a plăcut ca bărbatul de lângă mine să fie mai inteligent decât mine, sclipitor să fie”, a povestit ea. „Mi-am dorit să am de învățat de la el, să îl privesc și ca pe un mentor. Să îl admir!

Visul meu a fost mereu să am o familie cu mulți copii, până acum nu s-a concretizat, dar sunt optimistă și îmi spun că voi avea parte de ceea ce este scris pentru mine. Nu m-am panicat niciodată referitor la acest aspect”, a mărturisit prezentatoarea de la Kanal D pentru unica.ro.

A acceptat cererea în căsătorie a lui Mihai Bendeac

Recent, Mihai Bendeac i-a cerut lui Denise Rifai să se căsătorească cu el, ca să apară în emisiunea ei. Totul a pornit în urmă cu câteva zile, când Mihai Bendeac a apărut în podcastul lui Cătălin Măruță. A spus că el acordă rar interviuri și că abia peste cinci ani crede că va mai face unul. Totodată, pe parcursul discuției cu prezentatorul de la PRO TV, actorul a făcut dezvăluiri intime care au avut-o ca personaj principal pe Denise Rifai. „Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac în podcastul lui Cătălin Măruță.

După acest podcast, Mihai Bendeac a povestit pe Instagram, de față fiind și mama lui, că Denise Rifai a luat legătura cu el, și-l dorește ca invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. El i-a spus că da, dar cu o condiție: să se căsătorească cu el. Prezentatoarea i-a zis că acceptă, prima dată fac nunta, iar apoi interviul.

„Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios. Tu știi că ea este crush-ul meu, ce mi-ar plăcea să o dezmierd! Dacă am zis că nu mai merg cinci ani de zile la interviu, nu merg. Și i-am pus o singură condiție, îți jur pe ce am mai scump că nu glumesc. I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12 și la ora 2 facem interviul”, a povestit Mihai Bendeac pe Instagram.

